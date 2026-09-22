Kimi Antonelli überquert die Ziellinie – ab nächster Saison muss er dafür weniger Kilometer zurücklegen. Bild: keystone

Rennen werden ab 2027 kürzer – das sind die Formel-1-Regeländerungen

Die Formel 1 bastelt an den Plänen für die kommende Saison. Einige entscheidende Neuerungen stehen jetzt bereits fest.

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Formel-1-Rennen werden ab der Saison 2027 geringfügig kürzer. Dies entschied die Formel-1-Kommission des Automobilweltverbandes FIA am Montag in London. Künftig wird die Renndistanz nicht mehr rund 305 Kilometer betragen, sondern etwa 290. Dies macht je nach Strecke eine Reduzierung von zwei bis drei Runden aus.

In separaten Erklärungen bezeichneten die FIA und die Formel 1 diesen Schritt als unvermeidliche Folge einer früheren Entscheidung, den Kraftstoffdurchfluss in den Motoren zu erhöhen und den Kraftanteil der elektronischen Motorenteile zu reduzieren. Zudem wurden die Pläne für eine Getriebe-Homologation – also eine Vereinheitlichung der Bauteile bei allen Fahrzeugen – verworfen, um «den Zulieferern weiterhin Spielraum für Entwicklungen zu lassen».

Zeitfenster für Regenunterbrechungen geändert

Die Kommission änderte auch die Regeln für das auf drei Stunden begrenzte Zeitfenster bei Regenunterbrechungen, «um sicherzustellen, dass die Zuschauer bei Unterbrechungen bestmögliche Chancen haben, ein volles Rennen zu erleben». Stattdessen soll künftig für jeden Grand Prix eine spezifische Endzeit festgelegt werden. Die Begrenzung von zwei Stunden reiner Rennzeit (ohne Unterbrechungen) bleibe dagegen bestehen.

Laut der FIA-Mitteilung hat die Kommission auch Änderungen an den sportlichen und finanziellen Regularien der laufenden Saison vorgenommen, jedoch ohne Einzelheiten zu nennen. (abu/t-online.de)