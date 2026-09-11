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Räikkönen-Sohn (11) wechselt zu Red Bull

F1 Italian Grand Prix 2024 Practice 3 Robin Raikkonen and Kimi Raikkonen during third practice ahead of the Formula 1 Italian Grand Prix at Autodromo Nazionale di Monza in Monza, Italy on August 31, 2 ...
Kimi Räikkönen mit Sohn Robin im Jahr 2024.Bild: www.imago-images.de

«Iceboy» statt «Iceman»? 11-jähriger Sohn von Formel-1-Legende wechselt zu Red Bull

Kimi Räikkönen begeisterte viele Jahre in der Formel 1. Der Name Räikkönen feiert im Motorsport nun ein kleines Comeback.
11.09.2026, 11:0911.09.2026, 11:18
Ein Artikel von
t-online

Mit elf Jahren hat Robin Räikkönen einen der begehrtesten Plätze im Motorsport-Nachwuchs ergattert. Der Sohn von Formel-1-Weltmeister Kimi Räikkönen wird ab 2027 Teil des Red-Bull-Junior-Teams und dort im Rahmen des Fahrerentwicklungsprogramms gefördert.

Der Finne ist seit früher Kindheit im Kartsport aktiv. Zunächst startete er in der Schweiz, anschliessend europaweit. Erfolge feierte er bereits bei nationalen und internationalen Rotax- und WSK-Meisterschaften. Red-Bull-Racing-Teamchef Laurent Mekies sagte über den Neuzugang: «Robin hat bereits aussergewöhnliche Fähigkeiten im Kartsport gezeigt. Seine Geschwindigkeit, sein Rennverständnis und sein natürliches Talent machen ihn zu einem der vielversprechendsten jungen Fahrer seiner Altersgruppe.»

epa13182366 Red Bull Racing team principal Laurent Mekies walks in the paddock ahead of the practice session for the Formula One Dutch Grand Prix at the Circuit Zandvoort racetrack in Zandvoort, Nethe ...
Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies.Bild: keystone

Auch Vater Kimi meldete sich zu Wort: «Wir sind alle begeistert, dass Robin ausgewählt wurde, seinen Rennweg als Mitglied des Red Bull Junior Teams fortzusetzen.»

Das Programm brachte in der Vergangenheit unter anderem Sebastian Vettel und Max Verstappen hervor – beide wurden Formel-1-Weltmeister.

Kimi Räikkönen selbst fuhr von 2001 bis 2021 in der Formel 1, gewann 21 Grand Prix und stand 103-mal auf dem Podium. Den WM-Titel holte er 2007. (nih/t-online/SID)

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