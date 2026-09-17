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Von Platz 101: Verstappen gewinnt kurioses Rennen



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Der viermalige Formel-1-Weltmeister setzt sich bei einem besonderen Event durch, Auch ein deutscher Leichtathletik-Star ist dabei.



Von Startplatz 101 zum Sieg nach nicht mal der Hälfte der Renndistanz: Für Max Verstappen auch kein Problem. Bei einem Kart-Event seines Formel-1-Arbeitgebers raste der 28 Jahre alte Niederländer in Silverstone zum Sieg gegen 100 Konkurrentinnen und Konkurrenten. 30 Runden waren angesetzt, 14 brauchte Verstappen gerade mal, um alle zu überholen, die teils auch noch abkürzen konnten.



"Es war ein bisschen chaotisch, aber es hat sehr viel Spaß gemacht", sagte Verstappen und betonte: "Das war mein erster Sieg in diesem Jahr." In der Formel 1 konnte der Red-Bull-Star in dieser Saison noch nicht gewinnen.



Neugebauer ohne Chance

Den deutschen Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer, der auch im illustren Feld mit angetreten war, schnappte sich Verstappen schon in der turbulenten ersten Runde – für Neugebauer war das Rennen damit vorbei. Schon beim Start schlängelte sich Verstappen durch das Feld und rumpelte auch noch durchs Gras.



Zwischendurch plauderte oder scherzte er mal entspannt mit den Konkurrenten vor ihm. Bei voller Fahrt inspizierte Verstappen aber auch noch sein Kart mit der Nummer 3. Ergebnis: Neben einer Gewichtsplatte war bei seiner wilden Aufholjagd nur drei Tage nach seinem zweiten Platz beim Grand Prix von Spanien in Madrid die am Kart angebrachte Mini-Kamera verloren gegangen.

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