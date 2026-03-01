wechselnd bewölkt10°
Sport
Formel 1

Alle Rennen, Startzeiten und Resultate der Formel-1-Saison 2026

Der komplette Formel-1-Kalender: Was du zu den Strecken und Rennen wissen willst

Anfang März findet in Melbourne das erste Formel-1-Rennen der Saison 2026 statt. In 24 Rennen wird dann bis zum Saisonabschluss in Abu Dhabi der Weltmeister auserkoren. Wir stellen euch alle Rennstrecken, ihre Historie und die Startzeiten der Rennen hier vor:

Inhaltsverzeichnis
Melbourne 🇦🇺Shanghai 🇨🇳Suzuka 🇯🇵Sachir 🇧🇭Dschidda 🇸🇦Miami 🇺🇸Montreal 🇨🇦Monte Carlo 🇲🇨Barcelona 🇪🇸Spielberg 🇦🇹Silverstone 🇬🇧Spa 🇧🇪Budapest 🇭🇺Zandvoort 🇳🇱Monza 🇮🇹Madrid 🇪🇸Baku 🇦🇿Singapur 🇸🇬Austin 🇺🇸Mexiko-Stadt 🇲🇽São Paulo 🇧🇷Las Vegas 🇺🇸Doha 🇶🇦Abu Dhabi 🇦🇪

Melbourne 🇦🇺

Startzeiten

  • Freitag, 6. März
    2.30 Uhr: 1. Freies Training
    6.00 Uhr: 2. Freies Training
  • Samstag, 7. März
    2.30 Uhr: 3. Freies Training
    6.00 Uhr: Qualifying
  • Sonntag, 8. März
    5.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Australien
Strecke: Albert Park Circuit (5,278 Kilometer)
Anzahl Runden: 58
Erster Grand Prix: 1996
Renndistanz: 306,124 Kilometer
Rundenrekord: 1:19.813 (Charles Leclerc für Ferrari 2024)

Bild
Bild: Formula 1

Podium 2025

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. George Russell (Mercedes)

Shanghai 🇨🇳

Startzeiten

  • Freitag, 13. März
    4.30 Uhr: 1. Freies Training
    8.30 Uhr: Qualifying Sprint
  • Samstag, 14. März
    4.00 Uhr: Sprint
    8.00 Uhr: Qualifying
  • Sonntag, 15. März
    8.00 Uhr: Rennen

Die Strecke

Land: China
Strecke: Shanghai International Circuit (5,451 Kilometer)
Anzahl Runden: 56
Erster Grand Prix: 2004
Renndistanz: 305,066 Kilometer
Rundenrekord: 1:32.238 (Michael Schumacher für Ferrari 2004)

Bild
Bild: formula1

Podium 2025

  1. Oscar Piastri (McLaren)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. George Russell (Mercedes)

Suzuka 🇯🇵

Startzeiten

  • Freitag, 27. März
    3.30 Uhr: 1. Freies Training
    7.00 Uhr: 2. Freies Training
  • Samstag, 28. März
    3.30 Uhr: 3. Freies Training
    7.00 Uhr: Qualifying
  • Sonntag, 29. März
    7.00 Uhr: Rennen

Die Strecke

Land: Japan
Strecke: Suzuka Circuit (5,807 Kilometer)
Anzahl Runden: 53
Erster Grand Prix: 1987
Renndistanz: 307,471 Kilometer
Rundenrekord: 1:30.965 (Kimi Antonelli für Mercedes 2025)

Bild
Bild: formula 1

Podium 2025

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Oscar Piastri (McLaren)

Sachir 🇧🇭

Startzeiten

  • Freitag, 10. April
    13.30 Uhr: 1. Freies Training
    17.00 Uhr: 2. Freies Training
  • Samstag, 11. April
    14.30 Uhr: 3. Freies Training
    18.00 Uhr: Qualifying
  • Sonntag, 12. April
    17.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Bahrain
Strecke: Bahrain International Circuit (5,412 Kilometer)
Anzahl Runden: 57
Erster Grand Prix: 2004
Renndistanz: 308,238 Kilometer
Rundenrekord: 1:31.447 (Pedro de la Rosa für McLaren 2005)

Bild
Bild: formula 1

Podium 2025

  1. Oscar Piastri (McLaren)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Lando Norris (McLaren)

Dschidda 🇸🇦

Startzeiten

  • Freitag, 17. April
    15.30 Uhr: 1. Freies Training
    19.00 Uhr: 2. Freies Training
  • Samstag, 18. April
    15.30 Uhr: 3. Freies Training
    19.00 Uhr: Qualifying
  • Sonntag, 19. April
    19.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Saudi-Arabien
Strecke: Jeddah Corniche Circuit (6,174 Kilometer)
Anzahl Runden: 50
Erster Grand Prix: 2021
Renndistanz: 308,45 Kilometer
Rundenrekord: 1:30.734 (Lewis Hamilton für Mercedes 2021)

Bild
Bild: formula 1

Podium 2025

  1. Oscar Piastri (McLaren)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)

Miami 🇺🇸

Startzeiten

  • Freitag, 1. Mai
    18.30 Uhr: 1. Freies Training
    22.30 Uhr: Sprint Qualifying
  • Samstag, 2. Mai
    18.00 Uhr: Sprint
    22.00 Uhr: Qualifying
  • Sonntag, 3. Mai
    22.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: USA
Strecke: Miami International Autodrome (5,412 Kilometer)
Anzahl Runden: 57
Erster Grand Prix: 2022
Renndistanz: 308,326 Kilometer
Rundenrekord: 1:29.708 (Max Verstappen für Red Bull 2023)

Bild
Bild: formula 1

Podium 2025

  1. Oscar Piastri (McLaren)
  2. Lando Norris (McLaren)
    George Russell (Mercedes)​

Montreal 🇨🇦

Startzeiten

  • Freitag, 22. Mai
    18.30 Uhr: 1. Freies Training
    22.30 Uhr: Sprint Qualifying
  • Samstag, 23. Mai
    18.00 Uhr: Sprint
    22.00 Uhr: Qualifying
  • Sonntag, 24. Mai
    22.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Kanada
Strecke: Circuit Gilles-Villeneuve (4,361 Kilometer)
Anzahl Runden: 70
Erster Grand Prix: 1978
Renndistanz: 305,27 Kilometer
Rundenrekord: 1:13.078 (Valtteri Bottas für Mercedes 2019)

Bild
Bild: formula 1

Podium 2025

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Kimi Antonelli (Mercedes)

Monte Carlo 🇲🇨

Startzeiten

  • Freitag, 5. Juni
    13.30 Uhr: 1. Freies Training
    17.00 Uhr: 2. Freies Training
  • Samstag, 6. Juni
    12.30 Uhr: 3. Freies Training
    16.00 Uhr: Qualifying
  • Sonntag, 7. Juni
    15.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Monaco
Strecke: Circuit de Monaco (3,337 Kilometer)
Anzahl Runden: 78
Erster Grand Prix: 1950
Renndistanz: 260,286 Kilometer
Rundenrekord: 1:12.909 (Lewis Hamilton für Mercedes 2021)

Bild
Bild: formula 1

Podium 2025

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Oscar Piastri (McLaren)

Barcelona 🇪🇸

Startzeiten

  • Freitag, 12. Juni
    13.30 Uhr: 1. Freies Training
    17.00 Uhr: 2. Freies Training
  • Samstag, 13. Juni
    12.30 Uhr: 3. Freies Training
    16.00 Uhr: Qualifying
  • Sonntag, 14. Juni
    15.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Spanien
Strecke: Circuit de Barcelona-Catalunya (4,657 Kilometer)
Anzahl Runden: 66
Erster Grand Prix: 1991
Renndistanz: 307,236 Kilometer
Rundenrekord: 1:15.743 (Oscar Piastri für McLaren 2025)

Bild
Bild: formula 1

Podium 2025

  1. Oscar Piastri (McLaren)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)

Spielberg 🇦🇹

Startzeiten

  • Freitag, 26. Juni
    13.30 Uhr: 1. Freies Training
    17.00 Uhr: 2. Freies Training
  • Samstag, 27. Juni
    12.30 Uhr: 3. Freies Training
    16.00 Uhr: Qualifying
  • Sonntag, 28. Juni
    15.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Österreich
Strecke: Red Bull Ring (4,326 Kilometer)
Anzahl Runden: 71
Erster Grand Prix: 1970
Renndistanz: 307,018 Kilometer
Rundenrekord: 1:07.924 (Oscar Piastri für McLaren 2025)

Bild

Podium 2025

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Oscar Piastri (McLaren)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)

Silverstone 🇬🇧

Startzeiten

  • Freitag, 3. Juli
    13.30 Uhr: 1. Freies Training
    17.30 Uhr: Sprint Qualifying
  • Samstag, 4. Juli
    13.00 Uhr: Sprint
    17.00 Uhr: Qualifying
  • Sonntag, 5. Juli
    16.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Grossbritannien
Strecke: Silverstone Circuit (5,891 Kilometer)
Anzahl Runden: 52
Erster Grand Prix: 1950
Renndistanz: 306,198 Kilometer
Rundenrekord: 1:27.097 (Max Verstappen für Red Bull 2020)

Bild
Bild: formula 1

Podium 2025

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Oscar Piastri (McLaren)
  3. Nico Hülkenberg (Sauber)

Spa 🇧🇪

Startzeiten

  • Freitag, 17. Juli
    13.30 Uhr: 1. Freies Training
    17.00 Uhr: 2. Freies Training
  • Samstag, 18. Juli
    12.30 Uhr: 3. Freies Training
    16.00 Uhr: Qualifying
  • Sonntag, 19. Juli
    15.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Belgien
Strecke: Circuit de Spa-Francorchamps (7,004 Kilometer)
Anzahl Runden: 44
Erster Grand Prix: 1950
Renndistanz: 308,052 Kilometer
Rundenrekord: 1:44.701 (Sergio Perez für Red Bull 2024)

Bild
bild: formula 1

Podium 2025

  1. Oscar Piastri (McLaren)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)

Budapest 🇭🇺

Startzeiten

  • Freitag, 24. Juli
    13.30 Uhr: 1. Freies Training
    17.00 Uhr: 2. Freies Training
  • Samstag, 25. Juli
    12.30 Uhr: 3. Freies Training
    16.00 Uhr: Qualifying
  • Sonntag, 26. Juli
    15.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Ungarn
Strecke: Hungaroring (4,381 Kilometer)
Anzahl Runden: 70
Erster Grand Prix: 1986
Renndistanz: 306,63 Kilometer
Rundenrekord: 1:16.627 (Lewis Hamilton für Mercedes 2020)

Bild
Bild: formula 1

Podium 2025

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Oscar Piastri (McLaren)
  3. George Russell (Mercedes)

Zandvoort 🇳🇱

Startzeiten

  • Freitag, 21. August
    12.30 Uhr: 1. Freies Training
    16.30 Uhr: Sprint Qualifying
  • Samstag, 22. August
    12.00 Uhr: Sprint
    16.00 Uhr: Qualifying
  • Sonntag, 23. August
    15.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Niederlande
Strecke: Circuit Park Zandvoort (4,259 Kilometer)
Anzahl Runden: 72
Erster Grand Prix: 1952
Renndistanz: 306,587 Kilometer
Rundenrekord: 1:11.097 (Lewis Hamilton für Mercedes 2021)

Bild
Bild: formula 1

Podium 2025

  1. Oscar Piastri (McLaren)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Isack Hadjar (Racing Bulls)

Monza 🇮🇹

Startzeiten

  • Freitag, 4. September
    12.30 Uhr: 1. Freies Training
    16.00 Uhr: 2. Freies Training
  • Samstag, 5. September
    12.30 Uhr: 3. Freies Training
    16.00 Uhr: Qualifying
  • Sonntag, 6. September
    15.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Italien
Strecke: Autodromo Nazionale Monza (5,793 Kilometer)
Anzahl Runden: 53
Erster Grand Prix: 1950
Renndistanz: 306,72 Kilometer
Rundenrekord: 1:20.901 (Lando Norris für McLaren 2025)

Bild
Bild: formula 1

Podium 2025

  1. Max Versappen (Red Bull)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Oscar Piastri (McLaren)

Madrid 🇪🇸

Startzeiten

  • Freitag, 11. September
    13.30 Uhr: 1. Freies Training
    17.00 Uhr: 2. Freies Training
  • Samstag, 12. September
    12.30 Uhr: 3. Freies Training
    16.00 Uhr: Qualifying
  • Sonntag, 13. September
    15.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Spanien
Strecke: Madring (5,416 Kilometer)
Anzahl Runden: 57
Erster Grand Prix: 2026
Renndistanz: 308,524 Kilometer
Rundenrekord: -

Bild
Bild: formula 1

Baku 🇦🇿

Startzeiten

  • Freitag, 24. September
    10.30 Uhr: 1. Freies Training
    14.00 Uhr: 2. Freies Training
  • Samstag, 25. September
    10.30 Uhr: 3. Freies Training
    14.00 Uhr: Qualifying​
  • Sonntag, 26. September
    13.00 Uhr: rennen​

Die Strecke

Land: Aserbaidschan
Strecke: Baku City Circuit (6,003 Kilometer)
Anzahl Runden: 51
Erster Grand Prix: 2016
Renndistanz: 306,049 Kilometer
Rundenrekord: 1:43.009 (Charles Leclerc für Ferrari 2019)

Bild
Bild: formula 1

Podium 2025

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Carlos Sainz Jr. (Williams)

Singapur 🇸🇬

Startzeiten

  • Freitag, 9. Oktober
    10.30 Uhr: 1. Freies Training
    14.30 Uhr: Sprint Qualifying
  • Samstag, 10. Oktober
    11.00 Uhr: Sprint
    15.00 Uhr: Qualifying
  • Sonntag, 11. September
    14.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Singapur
Strecke: Marina Bay Street Circuit (4,927 Kilometer)
Anzahl Runden: 62
Erster Grand Prix: 2008
Renndistanz: 306,142 Kilometer
Rundenrekord: 1:33.808 (Lewis Hamilton für Ferrari 2025)

Bild
Bild: formula 1

Podium 2025

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Lando Norris (McLaren)

Austin 🇺🇸

Startzeiten

  • Freitag, 23. Oktober
    19.30 Uhr: 1. Freies Training
    23.00 Uhr: 2. Freies Training
  • Samstag, 24. Oktober
    19.30 Uhr: 3. Freies Training
    23.00 Uhr: Qualifying
  • Sonntag, 25. Oktober
    21.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: USA
Strecke: Circuit of The Americas (5,513 Kilometer)
Anzahl Runden: 56
Erster Grand Prix: 2012
Renndistanz: 308,405 Kilometer
Rundenrekord: 1:36.169 (Charles Leclerc für Ferrari 2019)

Bild
Bild: formula 1

Podium 2025

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)

Mexiko-Stadt 🇲🇽

Startzeiten

  • Freitag, 30. Oktober
    19.30 Uhr: 1. Freies Training
    23.00 Uhr: 2. Freies Training
  • Samstag, 31. Oktober
    18.30 Uhr: 3. Freies Training
    22.00 Uhr: Qualifying
  • Sonntag, 1. November
    21.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Mexiko
Strecke: Autódromo Hermanos Rodríguez (4,304 Kilometer)
Anzahl Runden: 71
Erster Grand Prix: 1963
Renndistanz: 305,354 Kilometer
Rundenrekord: 1:17.774 (Valtteri Bottas für Mercedes 2021)

Bild
Bild: formula 1

Podium 2025

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Max Verstappen (Red Bull)

São Paulo 🇧🇷

Startzeiten

  • Freitag, 6. November
    16.30 Uhr: 1. Freies Training
    20.00 Uhr: 2. Freies Training
  • Samstag, 7. November
    15.30 Uhr: 3. Freies Training
    19.00 Uhr: Qualifying
  • Sonntag, 8. November
    18.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Brasilien
Strecke: Autódromo José Carlos Pace (4,309 Kilometer)
Anzahl Runden: 71
Erster Grand Prix: 1973
Renndistanz: 305,879 Kilometer
Rundenrekord: 1:10.540 (Valtteri Bottas für Mercedes 2018)

Bild
Bild: formula 1

Podium 2025

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Max Verstappen (Red Bull)

Las Vegas 🇺🇸

Startzeiten

  • Freitag, 20. November
    1.30 Uhr: 1. Freies Training
    5.00 Uhr: 2. Freies Training
  • Samstag, 21. November
    1.30 Uhr: 3. Freies Training
    5.00 Uhr: Qualifying
  • Sonntag, 22. November
    5.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: USA
Strecke: Las Vegas Strip Circuit (6,201 Kilometer)
Anzahl Runden: 50
Erster Grand Prix: 2023
Renndistanz: 309,958 Kilometer
Rundenrekord: 1:33.365 (Max Verstappen für Red Bull 2025)

Bild
Bild: formula 1

Podium 2025

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Kimi Antonelli (Mercedes)

Doha 🇶🇦

Startzeiten

  • Freitag, 27. November
    14.30 Uhr: 1. Freies Training
    18.00 Uhr: 2. Freies Training
  • Samstag, 28. November
    15.30 Uhr: 3. Freies Training
    19.00 Uhr: Qualifying
  • Sonntag, 29. November
    17.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Katar
Strecke: Lusail International Circuit (5,419 Kilometer)
Anzahl Runden: 57
Erster Grand Prix: 2021
Renndistanz: 308,611 Kilometer
Rundenrekord: 1:22.384 (Lando Norris für McLaren 2024)

Bild
Bild: formula 1

Podium 2025

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Oscar Piastri (McLaren)
  3. Carlos Sainz Jr. (Williams)

Abu Dhabi 🇦🇪

Startzeiten

  • Freitag, 4. Dezember
    10.30 Uhr: 1. Freies Training
    14.00 Uhr: 2. Freies Training
  • Samstag, 5. Dezember
    11.30 Uhr: 3. Freies Training
    15.00 Uhr: Qualifying
  • Sonntag, 6. Dezember
    14.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Vereinigte Arabische Emirate
Strecke: Yas Marina Circuit (5,281 Kilometer)
Anzahl Runden: 58
Erster Grand Prix: 2009
Renndistanz: 306,183 Kilometer
Rundenrekord: 1:25.637 (Kevin Magnussen für Haas Ferrari 2024)

Bild
Bild: formula 1

Podium 2025

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Oscar Piastri (McLaren)
  3. Lando Norris (McLaren)

