Der komplette Formel-1-Kalender: Was du zu den Strecken und Rennen wissen willst

Anfang März findet in Melbourne das erste Formel-1-Rennen der Saison 2026 statt. In 24 Rennen wird dann bis zum Saisonabschluss in Abu Dhabi der Weltmeister auserkoren. Wir stellen euch alle Rennstrecken, ihre Historie und die Startzeiten der Rennen hier vor:

Melbourne 🇦🇺

Startzeiten

Freitag, 6. März

2.30 Uhr: 1. Freies Training

6.00 Uhr: 2. Freies Training

2.30 Uhr: 3. Freies Training

6.00 Uhr: Qualifying



5.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Australien

Strecke: Albert Park Circuit (5,278 Kilometer)

Anzahl Runden: 58

Erster Grand Prix: 1996

Renndistanz: 306,124 Kilometer

Rundenrekord: 1:19.813 (Charles Leclerc für Ferrari 2024)

Bild: Formula 1

Podium 2025

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes)

Shanghai 🇨🇳

Startzeiten

Freitag, 13. März

4.30 Uhr: 1. Freies Training

8.30 Uhr: Qualifying Sprint

4.00 Uhr: Sprint

8.00 Uhr: Qualifying

8.00 Uhr: Rennen



Die Strecke

Land: China

Strecke: Shanghai International Circuit (5,451 Kilometer)

Anzahl Runden: 56

Erster Grand Prix: 2004

Renndistanz: 305,066 Kilometer

Rundenrekord: 1:32.238 (Michael Schumacher für Ferrari 2004)

Bild: formula1

Podium 2025

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes)

Suzuka 🇯🇵

Startzeiten

Freitag, 27. März

3.30 Uhr: 1. Freies Training

7.00 Uhr: 2. Freies Training

3.30 Uhr: 3. Freies Training

7.00 Uhr: Qualifying

7.00 Uhr: Rennen



Die Strecke

Land: Japan

Strecke: Suzuka Circuit (5,807 Kilometer)

Anzahl Runden: 53

Erster Grand Prix: 1987

Renndistanz: 307,471 Kilometer

Rundenrekord: 1:30.965 (Kimi Antonelli für Mercedes 2025)

Bild: formula 1

Podium 2025

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren)

Sachir 🇧🇭

Startzeiten

Freitag, 10. April

13.30 Uhr: 1. Freies Training

17.00 Uhr: 2. Freies Training

14.30 Uhr: 3. Freies Training

18.00 Uhr: Qualifying

17.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Bahrain

Strecke: Bahrain International Circuit (5,412 Kilometer)

Anzahl Runden: 57

Erster Grand Prix: 2004

Renndistanz: 308,238 Kilometer

Rundenrekord: 1:31.447 (Pedro de la Rosa für McLaren 2005)

Bild: formula 1

Podium 2025

Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren)

Dschidda 🇸🇦

Startzeiten

Freitag, 17. April

15.30 Uhr: 1. Freies Training

19.00 Uhr: 2. Freies Training

15.30 Uhr: 3. Freies Training

19.00 Uhr: Qualifying



19.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke



Land: Saudi-Arabien

Strecke: Jeddah Corniche Circuit (6,174 Kilometer)

Anzahl Runden: 50

Erster Grand Prix: 2021

Renndistanz: 308,45 Kilometer

Rundenrekord: 1:30.734 (Lewis Hamilton für Mercedes 2021)

Bild: formula 1

Podium 2025

Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari)

Miami 🇺🇸

Startzeiten

Freitag, 1. Mai

18.30 Uhr: 1. Freies Training

22.30 Uhr: Sprint Qualifying

18.00 Uhr: Sprint

22.00 Uhr: Qualifying

22.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: USA

Strecke: Miami International Autodrome (5,412 Kilometer)

Anzahl Runden: 57

Erster Grand Prix: 2022

Renndistanz: 308,326 Kilometer

Rundenrekord: 1:29.708 (Max Verstappen für Red Bull 2023)

Bild: formula 1

Podium 2025

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren)

George Russell (Mercedes)​

Montreal 🇨🇦

Startzeiten

Freitag, 22. Mai

18.30 Uhr: 1. Freies Training

22.30 Uhr: Sprint Qualifying

18.00 Uhr: Sprint

22.00 Uhr: Qualifying

22.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Kanada

Strecke: Circuit Gilles-Villeneuve (4,361 Kilometer)

Anzahl Runden: 70

Erster Grand Prix: 1978

Renndistanz: 305,27 Kilometer

Rundenrekord: 1:13.078 (Valtteri Bottas für Mercedes 2019)

Bild: formula 1

Podium 2025

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes)

Monte Carlo 🇲🇨

Startzeiten

Freitag, 5. Juni

13.30 Uhr: 1. Freies Training

17.00 Uhr: 2. Freies Training

12.30 Uhr: 3. Freies Training

16.00 Uhr: Qualifying

15.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Monaco

Strecke: Circuit de Monaco (3,337 Kilometer)

Anzahl Runden: 78

Erster Grand Prix: 1950

Renndistanz: 260,286 Kilometer

Rundenrekord: 1:12.909 (Lewis Hamilton für Mercedes 2021)

Bild: formula 1

Podium 2025

Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren)

Barcelona 🇪🇸

Startzeiten

Freitag, 12. Juni

13.30 Uhr: 1. Freies Training

17.00 Uhr: 2. Freies Training

12.30 Uhr: 3. Freies Training

16.00 Uhr: Qualifying

15.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Spanien

Strecke: Circuit de Barcelona-Catalunya (4,657 Kilometer)

Anzahl Runden: 66

Erster Grand Prix: 1991

Renndistanz: 307,236 Kilometer

Rundenrekord: 1:15.743 (Oscar Piastri für McLaren 2025)

Bild: formula 1

Podium 2025

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari)

Spielberg 🇦🇹

Startzeiten

Freitag, 26. Juni

13.30 Uhr: 1. Freies Training

17.00 Uhr: 2. Freies Training

12.30 Uhr: 3. Freies Training

16.00 Uhr: Qualifying

15.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Österreich

Strecke: Red Bull Ring (4,326 Kilometer)

Anzahl Runden: 71

Erster Grand Prix: 1970

Renndistanz: 307,018 Kilometer

Rundenrekord: 1:07.924 (Oscar Piastri für McLaren 2025)

Podium 2025

Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari)

Silverstone 🇬🇧

Startzeiten

Freitag, 3. Juli

13.30 Uhr: 1. Freies Training

17.30 Uhr: Sprint Qualifying

13.00 Uhr: Sprint

17.00 Uhr: Qualifying

16.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Grossbritannien

Strecke: Silverstone Circuit (5,891 Kilometer)

Anzahl Runden: 52

Erster Grand Prix: 1950

Renndistanz: 306,198 Kilometer

Rundenrekord: 1:27.097 (Max Verstappen für Red Bull 2020)

Bild: formula 1

Podium 2025

Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Nico Hülkenberg (Sauber)

Spa 🇧🇪

Startzeiten

Freitag, 17. Juli

13.30 Uhr: 1. Freies Training

17.00 Uhr: 2. Freies Training

12.30 Uhr: 3. Freies Training

16.00 Uhr: Qualifying

15.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Belgien

Strecke: Circuit de Spa-Francorchamps (7,004 Kilometer)

Anzahl Runden: 44

Erster Grand Prix: 1950

Renndistanz: 308,052 Kilometer

Rundenrekord: 1:44.701 (Sergio Perez für Red Bull 2024)

bild: formula 1

Podium 2025

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari)

Budapest 🇭🇺

Startzeiten

Freitag, 24. Juli

13.30 Uhr: 1. Freies Training

17.00 Uhr: 2. Freies Training

12.30 Uhr: 3. Freies Training

16.00 Uhr: Qualifying

15.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Ungarn

Strecke: Hungaroring (4,381 Kilometer)

Anzahl Runden: 70

Erster Grand Prix: 1986

Renndistanz: 306,63 Kilometer

Rundenrekord: 1:16.627 (Lewis Hamilton für Mercedes 2020)

Bild: formula 1

Podium 2025

Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes)

Zandvoort 🇳🇱

Startzeiten

Freitag, 21. August

12.30 Uhr: 1. Freies Training

16.30 Uhr: Sprint Qualifying

12.00 Uhr: Sprint

16.00 Uhr: Qualifying

15.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Niederlande

Strecke: Circuit Park Zandvoort (4,259 Kilometer)

Anzahl Runden: 72

Erster Grand Prix: 1952

Renndistanz: 306,587 Kilometer

Rundenrekord: 1:11.097 (Lewis Hamilton für Mercedes 2021)

Bild: formula 1

Podium 2025

Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Racing Bulls)

Monza 🇮🇹

Startzeiten

Freitag, 4. September

12.30 Uhr: 1. Freies Training

16.00 Uhr: 2. Freies Training

12.30 Uhr: 3. Freies Training

16.00 Uhr: Qualifying

15.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Italien

Strecke: Autodromo Nazionale Monza (5,793 Kilometer)

Anzahl Runden: 53

Erster Grand Prix: 1950

Renndistanz: 306,72 Kilometer

Rundenrekord: 1:20.901 (Lando Norris für McLaren 2025)

Bild: formula 1

Podium 2025

Max Versappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren)

Madrid 🇪🇸

Startzeiten

Freitag, 11. September

13.30 Uhr: 1. Freies Training

17.00 Uhr: 2. Freies Training

12.30 Uhr: 3. Freies Training

16.00 Uhr: Qualifying

15.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Spanien

Strecke: Madring (5,416 Kilometer)

Anzahl Runden: 57

Erster Grand Prix: 2026

Renndistanz: 308,524 Kilometer

Rundenrekord: -

Bild: formula 1

Baku 🇦🇿

Startzeiten

Freitag, 24. September

10.30 Uhr: 1. Freies Training

14.00 Uhr: 2. Freies Training

10.30 Uhr: 3. Freies Training

14.00 Uhr: Qualifying​

13.00 Uhr: rennen​

Die Strecke

Land: Aserbaidschan

Strecke: Baku City Circuit (6,003 Kilometer)

Anzahl Runden: 51

Erster Grand Prix: 2016

Renndistanz: 306,049 Kilometer

Rundenrekord: 1:43.009 (Charles Leclerc für Ferrari 2019)

Bild: formula 1

Podium 2025

Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Carlos Sainz Jr. (Williams)

Singapur 🇸🇬

Startzeiten

Freitag, 9. Oktober

10.30 Uhr: 1. Freies Training

14.30 Uhr: Sprint Qualifying

11.00 Uhr: Sprint

15.00 Uhr: Qualifying

14.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Singapur

Strecke: Marina Bay Street Circuit (4,927 Kilometer)

Anzahl Runden: 62

Erster Grand Prix: 2008

Renndistanz: 306,142 Kilometer

Rundenrekord: 1:33.808 (Lewis Hamilton für Ferrari 2025)

Bild: formula 1

Podium 2025

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren)

Austin 🇺🇸

Startzeiten

Freitag, 23. Oktober

19.30 Uhr: 1. Freies Training

23.00 Uhr: 2. Freies Training

19.30 Uhr: 3. Freies Training

23.00 Uhr: Qualifying

21.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: USA

Strecke: Circuit of The Americas (5,513 Kilometer)

Anzahl Runden: 56

Erster Grand Prix: 2012

Renndistanz: 308,405 Kilometer

Rundenrekord: 1:36.169 (Charles Leclerc für Ferrari 2019)

Bild: formula 1

Podium 2025

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari)

Mexiko-Stadt 🇲🇽

Startzeiten

Freitag, 30. Oktober

19.30 Uhr: 1. Freies Training

23.00 Uhr: 2. Freies Training

18.30 Uhr: 3. Freies Training

22.00 Uhr: Qualifying

21.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Mexiko

Strecke: Autódromo Hermanos Rodríguez (4,304 Kilometer)

Anzahl Runden: 71

Erster Grand Prix: 1963

Renndistanz: 305,354 Kilometer

Rundenrekord: 1:17.774 (Valtteri Bottas für Mercedes 2021)

Bild: formula 1

Podium 2025

Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull)

São Paulo 🇧🇷

Startzeiten

Freitag, 6. November

16.30 Uhr: 1. Freies Training

20.00 Uhr: 2. Freies Training

15.30 Uhr: 3. Freies Training

19.00 Uhr: Qualifying

18.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Brasilien

Strecke: Autódromo José Carlos Pace (4,309 Kilometer)

Anzahl Runden: 71

Erster Grand Prix: 1973

Renndistanz: 305,879 Kilometer

Rundenrekord: 1:10.540 (Valtteri Bottas für Mercedes 2018)

Bild: formula 1

Podium 2025

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull)

Las Vegas 🇺🇸

Startzeiten

Freitag, 20. November

1.30 Uhr: 1. Freies Training

5.00 Uhr: 2. Freies Training

1.30 Uhr: 3. Freies Training

5.00 Uhr: Qualifying

5.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: USA

Strecke: Las Vegas Strip Circuit (6,201 Kilometer)

Anzahl Runden: 50

Erster Grand Prix: 2023

Renndistanz: 309,958 Kilometer

Rundenrekord: 1:33.365 (Max Verstappen für Red Bull 2025)

Bild: formula 1

Podium 2025

Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes)

Doha 🇶🇦

Startzeiten

Freitag, 27. November

14.30 Uhr: 1. Freies Training

18.00 Uhr: 2. Freies Training

15.30 Uhr: 3. Freies Training

19.00 Uhr: Qualifying

17.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Katar

Strecke: Lusail International Circuit (5,419 Kilometer)

Anzahl Runden: 57

Erster Grand Prix: 2021

Renndistanz: 308,611 Kilometer

Rundenrekord: 1:22.384 (Lando Norris für McLaren 2024)

Bild: formula 1

Podium 2025

Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Carlos Sainz Jr. (Williams)

Abu Dhabi 🇦🇪

Startzeiten

Freitag, 4. Dezember

10.30 Uhr: 1. Freies Training

14.00 Uhr: 2. Freies Training

11.30 Uhr: 3. Freies Training

15.00 Uhr: Qualifying

14.00 Uhr: Rennen​

Die Strecke

Land: Vereinigte Arabische Emirate

Strecke: Yas Marina Circuit (5,281 Kilometer)

Anzahl Runden: 58

Erster Grand Prix: 2009

Renndistanz: 306,183 Kilometer

Rundenrekord: 1:25.637 (Kevin Magnussen für Haas Ferrari 2024)

Bild: formula 1

Podium 2025

Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren)

