Der komplette Formel-1-Kalender: Was du zu den Strecken und Rennen wissen willst
Anfang März findet in Melbourne das erste Formel-1-Rennen der Saison 2026 statt. In 24 Rennen wird dann bis zum Saisonabschluss in Abu Dhabi der Weltmeister auserkoren. Wir stellen euch alle Rennstrecken, ihre Historie und die Startzeiten der Rennen hier vor:
Melbourne 🇦🇺
Startzeiten
- Freitag, 6. März
2.30 Uhr: 1. Freies Training
6.00 Uhr: 2. Freies Training
- Samstag, 7. März
2.30 Uhr: 3. Freies Training
6.00 Uhr: Qualifying
- Sonntag, 8. März
5.00 Uhr: Rennen
Die Strecke
Land: Australien
Strecke: Albert Park Circuit (5,278 Kilometer)
Anzahl Runden: 58
Erster Grand Prix: 1996
Renndistanz: 306,124 Kilometer
Rundenrekord: 1:19.813 (Charles Leclerc für Ferrari 2024)
Podium 2025
- Lando Norris (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
Shanghai 🇨🇳
Startzeiten
- Freitag, 13. März
4.30 Uhr: 1. Freies Training
8.30 Uhr: Qualifying Sprint
- Samstag, 14. März
4.00 Uhr: Sprint
8.00 Uhr: Qualifying
- Sonntag, 15. März
8.00 Uhr: Rennen
Die Strecke
Land: China
Strecke: Shanghai International Circuit (5,451 Kilometer)
Anzahl Runden: 56
Erster Grand Prix: 2004
Renndistanz: 305,066 Kilometer
Rundenrekord: 1:32.238 (Michael Schumacher für Ferrari 2004)
Podium 2025
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lando Norris (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
Suzuka 🇯🇵
Startzeiten
- Freitag, 27. März
3.30 Uhr: 1. Freies Training
7.00 Uhr: 2. Freies Training
- Samstag, 28. März
3.30 Uhr: 3. Freies Training
7.00 Uhr: Qualifying
- Sonntag, 29. März
7.00 Uhr: Rennen
Die Strecke
Land: Japan
Strecke: Suzuka Circuit (5,807 Kilometer)
Anzahl Runden: 53
Erster Grand Prix: 1987
Renndistanz: 307,471 Kilometer
Rundenrekord: 1:30.965 (Kimi Antonelli für Mercedes 2025)
Podium 2025
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
Sachir 🇧🇭
Startzeiten
- Freitag, 10. April
13.30 Uhr: 1. Freies Training
17.00 Uhr: 2. Freies Training
- Samstag, 11. April
14.30 Uhr: 3. Freies Training
18.00 Uhr: Qualifying
- Sonntag, 12. April
17.00 Uhr: Rennen
Die Strecke
Land: Bahrain
Strecke: Bahrain International Circuit (5,412 Kilometer)
Anzahl Runden: 57
Erster Grand Prix: 2004
Renndistanz: 308,238 Kilometer
Rundenrekord: 1:31.447 (Pedro de la Rosa für McLaren 2005)
Podium 2025
- Oscar Piastri (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
Dschidda 🇸🇦
Startzeiten
- Freitag, 17. April
15.30 Uhr: 1. Freies Training
19.00 Uhr: 2. Freies Training
- Samstag, 18. April
15.30 Uhr: 3. Freies Training
19.00 Uhr: Qualifying
- Sonntag, 19. April
19.00 Uhr: Rennen
Die Strecke
Land: Saudi-Arabien
Strecke: Jeddah Corniche Circuit (6,174 Kilometer)
Anzahl Runden: 50
Erster Grand Prix: 2021
Renndistanz: 308,45 Kilometer
Rundenrekord: 1:30.734 (Lewis Hamilton für Mercedes 2021)
Podium 2025
- Oscar Piastri (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Charles Leclerc (Ferrari)
Miami 🇺🇸
Startzeiten
- Freitag, 1. Mai
18.30 Uhr: 1. Freies Training
22.30 Uhr: Sprint Qualifying
- Samstag, 2. Mai
18.00 Uhr: Sprint
22.00 Uhr: Qualifying
- Sonntag, 3. Mai
22.00 Uhr: Rennen
Die Strecke
Land: USA
Strecke: Miami International Autodrome (5,412 Kilometer)
Anzahl Runden: 57
Erster Grand Prix: 2022
Renndistanz: 308,326 Kilometer
Rundenrekord: 1:29.708 (Max Verstappen für Red Bull 2023)
Podium 2025
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lando Norris (McLaren)
George Russell (Mercedes)
Montreal 🇨🇦
Startzeiten
- Freitag, 22. Mai
18.30 Uhr: 1. Freies Training
22.30 Uhr: Sprint Qualifying
- Samstag, 23. Mai
18.00 Uhr: Sprint
22.00 Uhr: Qualifying
- Sonntag, 24. Mai
22.00 Uhr: Rennen
Die Strecke
Land: Kanada
Strecke: Circuit Gilles-Villeneuve (4,361 Kilometer)
Anzahl Runden: 70
Erster Grand Prix: 1978
Renndistanz: 305,27 Kilometer
Rundenrekord: 1:13.078 (Valtteri Bottas für Mercedes 2019)
Podium 2025
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
Monte Carlo 🇲🇨
Startzeiten
- Freitag, 5. Juni
13.30 Uhr: 1. Freies Training
17.00 Uhr: 2. Freies Training
- Samstag, 6. Juni
12.30 Uhr: 3. Freies Training
16.00 Uhr: Qualifying
- Sonntag, 7. Juni
15.00 Uhr: Rennen
Die Strecke
Land: Monaco
Strecke: Circuit de Monaco (3,337 Kilometer)
Anzahl Runden: 78
Erster Grand Prix: 1950
Renndistanz: 260,286 Kilometer
Rundenrekord: 1:12.909 (Lewis Hamilton für Mercedes 2021)
Podium 2025
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
Barcelona 🇪🇸
Startzeiten
- Freitag, 12. Juni
13.30 Uhr: 1. Freies Training
17.00 Uhr: 2. Freies Training
- Samstag, 13. Juni
12.30 Uhr: 3. Freies Training
16.00 Uhr: Qualifying
- Sonntag, 14. Juni
15.00 Uhr: Rennen
Die Strecke
Land: Spanien
Strecke: Circuit de Barcelona-Catalunya (4,657 Kilometer)
Anzahl Runden: 66
Erster Grand Prix: 1991
Renndistanz: 307,236 Kilometer
Rundenrekord: 1:15.743 (Oscar Piastri für McLaren 2025)
Podium 2025
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
Spielberg 🇦🇹
Startzeiten
- Freitag, 26. Juni
13.30 Uhr: 1. Freies Training
17.00 Uhr: 2. Freies Training
- Samstag, 27. Juni
12.30 Uhr: 3. Freies Training
16.00 Uhr: Qualifying
- Sonntag, 28. Juni
15.00 Uhr: Rennen
Die Strecke
Land: Österreich
Strecke: Red Bull Ring (4,326 Kilometer)
Anzahl Runden: 71
Erster Grand Prix: 1970
Renndistanz: 307,018 Kilometer
Rundenrekord: 1:07.924 (Oscar Piastri für McLaren 2025)
Podium 2025
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
Silverstone 🇬🇧
Startzeiten
- Freitag, 3. Juli
13.30 Uhr: 1. Freies Training
17.30 Uhr: Sprint Qualifying
- Samstag, 4. Juli
13.00 Uhr: Sprint
17.00 Uhr: Qualifying
- Sonntag, 5. Juli
16.00 Uhr: Rennen
Die Strecke
Land: Grossbritannien
Strecke: Silverstone Circuit (5,891 Kilometer)
Anzahl Runden: 52
Erster Grand Prix: 1950
Renndistanz: 306,198 Kilometer
Rundenrekord: 1:27.097 (Max Verstappen für Red Bull 2020)
Podium 2025
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Nico Hülkenberg (Sauber)
Spa 🇧🇪
Startzeiten
- Freitag, 17. Juli
13.30 Uhr: 1. Freies Training
17.00 Uhr: 2. Freies Training
- Samstag, 18. Juli
12.30 Uhr: 3. Freies Training
16.00 Uhr: Qualifying
- Sonntag, 19. Juli
15.00 Uhr: Rennen
Die Strecke
Land: Belgien
Strecke: Circuit de Spa-Francorchamps (7,004 Kilometer)
Anzahl Runden: 44
Erster Grand Prix: 1950
Renndistanz: 308,052 Kilometer
Rundenrekord: 1:44.701 (Sergio Perez für Red Bull 2024)
Podium 2025
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
Budapest 🇭🇺
Startzeiten
- Freitag, 24. Juli
13.30 Uhr: 1. Freies Training
17.00 Uhr: 2. Freies Training
- Samstag, 25. Juli
12.30 Uhr: 3. Freies Training
16.00 Uhr: Qualifying
- Sonntag, 26. Juli
15.00 Uhr: Rennen
Die Strecke
Land: Ungarn
Strecke: Hungaroring (4,381 Kilometer)
Anzahl Runden: 70
Erster Grand Prix: 1986
Renndistanz: 306,63 Kilometer
Rundenrekord: 1:16.627 (Lewis Hamilton für Mercedes 2020)
Podium 2025
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
Zandvoort 🇳🇱
Startzeiten
- Freitag, 21. August
12.30 Uhr: 1. Freies Training
16.30 Uhr: Sprint Qualifying
- Samstag, 22. August
12.00 Uhr: Sprint
16.00 Uhr: Qualifying
- Sonntag, 23. August
15.00 Uhr: Rennen
Die Strecke
Land: Niederlande
Strecke: Circuit Park Zandvoort (4,259 Kilometer)
Anzahl Runden: 72
Erster Grand Prix: 1952
Renndistanz: 306,587 Kilometer
Rundenrekord: 1:11.097 (Lewis Hamilton für Mercedes 2021)
Podium 2025
- Oscar Piastri (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
Monza 🇮🇹
Startzeiten
- Freitag, 4. September
12.30 Uhr: 1. Freies Training
16.00 Uhr: 2. Freies Training
- Samstag, 5. September
12.30 Uhr: 3. Freies Training
16.00 Uhr: Qualifying
- Sonntag, 6. September
15.00 Uhr: Rennen
Die Strecke
Land: Italien
Strecke: Autodromo Nazionale Monza (5,793 Kilometer)
Anzahl Runden: 53
Erster Grand Prix: 1950
Renndistanz: 306,72 Kilometer
Rundenrekord: 1:20.901 (Lando Norris für McLaren 2025)
Podium 2025
- Max Versappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
Madrid 🇪🇸
Startzeiten
- Freitag, 11. September
13.30 Uhr: 1. Freies Training
17.00 Uhr: 2. Freies Training
- Samstag, 12. September
12.30 Uhr: 3. Freies Training
16.00 Uhr: Qualifying
- Sonntag, 13. September
15.00 Uhr: Rennen
Die Strecke
Land: Spanien
Strecke: Madring (5,416 Kilometer)
Anzahl Runden: 57
Erster Grand Prix: 2026
Renndistanz: 308,524 Kilometer
Rundenrekord: -
Baku 🇦🇿
Startzeiten
- Freitag, 24. September
10.30 Uhr: 1. Freies Training
14.00 Uhr: 2. Freies Training
- Samstag, 25. September
10.30 Uhr: 3. Freies Training
14.00 Uhr: Qualifying
- Sonntag, 26. September
13.00 Uhr: rennen
Die Strecke
Land: Aserbaidschan
Strecke: Baku City Circuit (6,003 Kilometer)
Anzahl Runden: 51
Erster Grand Prix: 2016
Renndistanz: 306,049 Kilometer
Rundenrekord: 1:43.009 (Charles Leclerc für Ferrari 2019)
Podium 2025
- Max Verstappen (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Carlos Sainz Jr. (Williams)
Singapur 🇸🇬
Startzeiten
- Freitag, 9. Oktober
10.30 Uhr: 1. Freies Training
14.30 Uhr: Sprint Qualifying
- Samstag, 10. Oktober
11.00 Uhr: Sprint
15.00 Uhr: Qualifying
- Sonntag, 11. September
14.00 Uhr: Rennen
Die Strecke
Land: Singapur
Strecke: Marina Bay Street Circuit (4,927 Kilometer)
Anzahl Runden: 62
Erster Grand Prix: 2008
Renndistanz: 306,142 Kilometer
Rundenrekord: 1:33.808 (Lewis Hamilton für Ferrari 2025)
Podium 2025
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
Austin 🇺🇸
Startzeiten
- Freitag, 23. Oktober
19.30 Uhr: 1. Freies Training
23.00 Uhr: 2. Freies Training
- Samstag, 24. Oktober
19.30 Uhr: 3. Freies Training
23.00 Uhr: Qualifying
- Sonntag, 25. Oktober
21.00 Uhr: Rennen
Die Strecke
Land: USA
Strecke: Circuit of The Americas (5,513 Kilometer)
Anzahl Runden: 56
Erster Grand Prix: 2012
Renndistanz: 308,405 Kilometer
Rundenrekord: 1:36.169 (Charles Leclerc für Ferrari 2019)
Podium 2025
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
Mexiko-Stadt 🇲🇽
Startzeiten
- Freitag, 30. Oktober
19.30 Uhr: 1. Freies Training
23.00 Uhr: 2. Freies Training
- Samstag, 31. Oktober
18.30 Uhr: 3. Freies Training
22.00 Uhr: Qualifying
- Sonntag, 1. November
21.00 Uhr: Rennen
Die Strecke
Land: Mexiko
Strecke: Autódromo Hermanos Rodríguez (4,304 Kilometer)
Anzahl Runden: 71
Erster Grand Prix: 1963
Renndistanz: 305,354 Kilometer
Rundenrekord: 1:17.774 (Valtteri Bottas für Mercedes 2021)
Podium 2025
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
São Paulo 🇧🇷
Startzeiten
- Freitag, 6. November
16.30 Uhr: 1. Freies Training
20.00 Uhr: 2. Freies Training
- Samstag, 7. November
15.30 Uhr: 3. Freies Training
19.00 Uhr: Qualifying
- Sonntag, 8. November
18.00 Uhr: Rennen
Die Strecke
Land: Brasilien
Strecke: Autódromo José Carlos Pace (4,309 Kilometer)
Anzahl Runden: 71
Erster Grand Prix: 1973
Renndistanz: 305,879 Kilometer
Rundenrekord: 1:10.540 (Valtteri Bottas für Mercedes 2018)
Podium 2025
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
Las Vegas 🇺🇸
Startzeiten
- Freitag, 20. November
1.30 Uhr: 1. Freies Training
5.00 Uhr: 2. Freies Training
- Samstag, 21. November
1.30 Uhr: 3. Freies Training
5.00 Uhr: Qualifying
- Sonntag, 22. November
5.00 Uhr: Rennen
Die Strecke
Land: USA
Strecke: Las Vegas Strip Circuit (6,201 Kilometer)
Anzahl Runden: 50
Erster Grand Prix: 2023
Renndistanz: 309,958 Kilometer
Rundenrekord: 1:33.365 (Max Verstappen für Red Bull 2025)
Podium 2025
- Max Verstappen (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
Doha 🇶🇦
Startzeiten
- Freitag, 27. November
14.30 Uhr: 1. Freies Training
18.00 Uhr: 2. Freies Training
- Samstag, 28. November
15.30 Uhr: 3. Freies Training
19.00 Uhr: Qualifying
- Sonntag, 29. November
17.00 Uhr: Rennen
Die Strecke
Land: Katar
Strecke: Lusail International Circuit (5,419 Kilometer)
Anzahl Runden: 57
Erster Grand Prix: 2021
Renndistanz: 308,611 Kilometer
Rundenrekord: 1:22.384 (Lando Norris für McLaren 2024)
Podium 2025
- Max Verstappen (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Carlos Sainz Jr. (Williams)
Abu Dhabi 🇦🇪
Startzeiten
- Freitag, 4. Dezember
10.30 Uhr: 1. Freies Training
14.00 Uhr: 2. Freies Training
- Samstag, 5. Dezember
11.30 Uhr: 3. Freies Training
15.00 Uhr: Qualifying
- Sonntag, 6. Dezember
14.00 Uhr: Rennen
Die Strecke
Land: Vereinigte Arabische Emirate
Strecke: Yas Marina Circuit (5,281 Kilometer)
Anzahl Runden: 58
Erster Grand Prix: 2009
Renndistanz: 306,183 Kilometer
Rundenrekord: 1:25.637 (Kevin Magnussen für Haas Ferrari 2024)
Podium 2025
- Max Verstappen (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lando Norris (McLaren)
