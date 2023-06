Erstmals in ihrer Karriere steht die 26-jährige Karolina Muchova in einem Grand-Slam-Final. Bild: keystone

Überraschung am French Open: Muchova schlägt Weltnummer 2 Sabalenka und steht im Final

Karolina Muchova (WTA 43) schlägt die Weltnummer 2 Aryna Sabalenka auf dramatische Weise und steht am French Open überraschend im Final.

Die 26-jährige Tschechin zeigte sich bei ihrem Sieg im Halbfinal nervenstark. In einem engen Match kämpfte sie die ein Jahr jüngere Belarussin nach über drei Stunden 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5 nieder.

Nachdem Muchova den ersten Satz für sich entscheiden konnte, sah es so aus, als würde die favorisierte Sabalenka den Kopf doch noch aus der Schlinge ziehen. Doch die Siegerin des diesjährigen Australien Open vergab beim Stand von 5:2 im dritten Satz einen Matchball und verschaffte ihrer Gegnerin dadurch Auftrieb. Muchova raffte sich trotz körperlicher Verschleisserscheinungen nochmals auf und schaffte zwei Breaks, bei Sabalenka passte gar nichts mehr zusammen.

Für Karolina Muchova ist es die erste Finalqualifikation an einem Grand-Slam-Turnier. 2021 schaffte sie es am Australien Open in den Halbfinal. Am French Open kam sie bisher noch nie über die dritte Runde hinaus. Im Final trifft die Tschechin auf die letztjährige Siegerin Iga Swiatek (WTA 1) oder die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia (WTA 14).

Für Sabalenka war es eine verpasste Chance. Bei einem Sieg hätte sie nicht nur nach ihrem zweiten Grand-Slam-Titel gegriffen, sondern auch nach der Weltnummer 1. (sda)