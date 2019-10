Sport

Champions League: Piräus-Hooligans attackieren Bayern-Fans bei Youth-Spiel



«Wie im Krieg!» Piräus-Hooligans attackieren Bayern-Fans bei Youth-Spiel

Vermummte Randalierer haben beim Champions-League-Youth-Spiel zwischen Bayern München und Olympiakos Piräus in Griechenland für einen handfesten Skandal gesorgt. Rund 80 Hooligans, darunter einige mit Motorrad-Helmen maskiert und Stöcken in der Hand, stürmten den Rendi-Sportplatz im Trainingszentrum von Olympiakos. Aus dem Münchner Fan-Block wurden Fahnen geklaut, dazu warfen die Vermummten Gegenstände in die Zuschauerreihen.

Επεισόδια στο Ολυμπιακος - Μπάγερν στους νεους ενω το σκορ ηταν 0-4

Στο 83ο λεπτό του αγώνα Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου, για το Youth League, περίπου 30 χούλιγκανς με καλυμμένα τα πρόσωπά τους εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο! pic.twitter.com/qZHvo4iqGJ — 🔴 D.J Hlias 7 🔴 ⚪ (@DjHlias7) October 22, 2019

Beim Stand von 4:0 für den Münchner U19-Nachwuchs pfiff der Referee die Partie deshalb in der 81. Minute zunächst ab. Im Internet tauchten Bilder auf, die blutüberströmte Gäste-Fans zeigen. Um die verletzten Bayern-Anhänger kümmerte sich das medizinische Personal der Gäste. Nach Angaben der «Bild»-Zeitung wurden fünf Münchner Anhänger verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

«Es war zwei Minuten wie im Krieg. Es war brutal», sagte eine Augenzeuge zu «Sport1». Einige Spieler konnten die Tränen nicht zurückhalten. «Bis man überhaupt versteht, was passiert, vergeht schon eine gewisse Zeit. Dann schaut man, dass man die umliegenden Kinder und alle Anwesenden in Sicherheit bringt. Wir mussten auch die Spieler so schnell wie möglich auf die gegenüberliegende Seite bringen», erklärte Holger Seitz, Mitglied der sportlichen Leitung des Bayern-Nachwuchses, bei «Sport1».

Piräus entschuldigte sich in einer Mitteilung für die Vorfälle. «Diese Eindringlinge haben nichts mit der Olympiakos-Familie zu tun und stehen mit ihr in keinerlei Verbindung», hiess es da. Trainer Dimitris Mavrogenidis sagte im TV: «Es tut mir leid. Das ist nicht mein Olympiakos. Das ist mein schlimmster Tag, seitdem ich im Fussball bin.»

Die Partie wurde nach einer rund halbstündigen Unterbrechung fortgesetzt. Es blieb beim 4:0 für die Bayern. Die UEFA will die Berichte der offiziellen Spiel-Beobachter abwarten, ehe sie über die Einleitung eines Verfahrens gegen Olympiakos entscheidet. Partien der Youth League werden im Rahmen der Champions League durchgeführt. (pre/t-online.de)

Schönes Ende und auch ein Zeichen gegen die Hooligan-Deppen: Olympiakos und Bayern spielen die Partie nach den Ausschreitungen im Mittelkreis die Partie zu Ende. (Screenshot: MarcaTV) #OLYFCB #YouthLeague pic.twitter.com/dxMCJ5B7AA — flo bogner (@flopumuc) October 22, 2019

