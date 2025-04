Borussia Dortmund gewinnt ohne Probleme gegen Freiburg. Bild: www.imago-images.de

Dortmund gewinnt deutlich gegen Freiburg – Buendia schiesst Leverkusen spät zum Sieg

Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart und RB Leipzig sind die Gewinner der 28. Bundesliga-Runde vom Samstag. Das Trio macht im Kampf um die internationalen Plätze Boden gut. Bayer Leverkusen jubelt in der Nachspielzeit.

Bundesliga

Freiburg – Dortmund 1:4

Dortmund gewann beim SC Freiburg 4:1. Karim Adeyemi und die Chelsea-Leihgabe Carney Chukwuemeka trafen für Dortmund jeweils auf Vorlage von Maximilian Beier, die Joker Serhou Guirassy und Bynoe Gittens erhöhten in den letzten 25 Minuten.

Heidenheim – Leverkusen 0:1

Bayer Leverkusen tat sich nach dem Cup-Aus gegen Zweitligist Bielefeld auch gegen Heidenheim schwer, kam aber in der 91. Minute durch den eingewechselten Emiliano Buendia zu einem überaus schmeichelhaften 1:0-Sieg. Der Meister der Vorsaison liegt damit auch nach der 28. Runde sechs Punkte hinter dem Leader Bayern München, der sich am Freitag in Augsburg 3:1 durchsetzte.

Heidenheim - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0).

Tor: 91. Buendía 0:1.

Bemerkungen: Leverkusen mit Xhaka.

Bochum – Stuttgart 0:4

Für die zuvor in der Liga sechsmal in Folge sieglosen Stuttgarter war der ehemalige St. Galler Ermedin Demirovic drei Tage nach dem 3:1-Erfolg gegen Leipzig im Cup-Halbfinal dreimal erfolgreich. Die Vorlage zu Demirovics 4:0 lieferte Stergiou.

Bochum - VfB Stuttgart 0:4 (0:2).

Tore: 8. Chabot 0:1. 11. Demirovic 0:2. 48. Demirovic 0:3. 85. Demirovic 0:4.

Bemerkungen: Stuttgart mit Stergiou (Vorlage zum 4:0), Jaquez (bis 74.) und Rieder (bis 84.).

Mainz – Kiel 1:1

Mainz 05, die Überraschungsmannschaft von Trainer Bo Henriksen, verhinderte nach der Niederlage in Dortmund einen Fehltritt gegen Holstein Kiel nur halbwegs. Kiels Alexander Bernhardsson zirkelte in der ersten Halbzeit einen Ball haargenau in den entfernten hohen Winkel. In der Folge war Mainz drückend, kam aber nur noch zum Ausgleich durch Nelson Weiper eine Viertelstunde vor Schluss.

Mainz 05 - Holstein Kiel 1:1 (0:1).

Tore: 34. Bernhardsson 0:1. 75. Weiper 1:1.

Bemerkungen: Mainz ohne Widmer (Ersatz).

Leipzig – Hoffenheim 3:1

Durch Mainz' Fehltritt gegen den vormaligen Letzten rückte RB Leipzig wieder auf einen Punkt an die Champions-League-Plätze heran. Die Sachsen gewannen ihr erstes Ligaspiel unter Interimstrainer Zsolt Löw auch dank einer mehr als einstündigen Überzahl gegen Hoffenheim 3:1. Am Sonntag könnte Borussia Mönchengladbach mit einem Sieg bei St. Pauli mit Mainz gleichziehen.

Leipzig - Hoffenheim 3:1 (2:1).

Tore: 11. Bischof 0:1. 24. Sesko 1:1. 43. Baku 2:1. 84. Poulsen 3:1.

Bemerkungen: 28. Rote Karte gegen Östigaard (Hoffenheim).

Premier League

Everton – Arsenal 1:1

Everton gelingt gegen Arsenal eine kleine Überraschung. Trotz über 70 Prozent Ballbesitz kommen die Gunners nicht über ein Unentschieden hinaus. Leandro Trossard erzielte in der 34. Minute das 1:0 für den Tabellenzweiten, doch in der zweiten Halbzeit glich Iliman Ndiaye das Spiel per Elfmeter aus. Damit könnte Liverpool morgen mit einem Sieg bereits 14 Punkte Vorsprung auf Arsenal haben.

Arsenal lässt bei Everton Punkte liegen. Bild: keystone

Everton - Arsenal 1:1 (0:1).

Tore: 34. Trossard 0:1. 49. Ndiaye 1:1. (riz/sda)

