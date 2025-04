Antony überzeugt bei Real Betis. Bild: www.imago-images.de

Vom Meme bei Manchester United zum Helden von Real Betis – Antony kann es doch

Für 95 Millionen Euro wechselte Antony im Sommer 2022 von Ajax Amsterdam zu Manchester United und wurde zu einem bilderbuchmässigen Flop-Transfer. Doch seit seiner Leihe zu Real Betis blüht der Brasilianer auf und sein Mitspieler fordert ein Crowdfunding für seinen Verbleib.

Timo Rizzi

«Wir müssen ein Crowdfunding machen, damit wir ihn für ein weiteres Jahr behalten können», so sehr schwärmte Isco nach dem Derbysieg von Real Betis gegen Sevilla über seinen Mitspieler Antony. Der Brasilianer ist aktuell von Manchester United an Betis ausgeliehen und überzeugt bei seinem momentanen Verein. Und das nicht nur spielerisch, wie Isco im Interview mit DAZN weiter erklärt: «Er hat uns alle überrascht mit seiner Bescheidenheit und Bereitschaft, dem Team zu helfen.» Auch Antony hatte nur lobende Worte für seinen spanischen Mitspieler: «Mit Isco zu spielen, ist genial. Wenn man weiss, wie die Dinge funktionieren, wird alles einfacher. Er ist ein unglaublicher Spieler und Mensch.»

In Sevilla scheint sich Antony nach einer schwierigen Zeit in Manchester sichtlich wohlzufühlen. Als zweitteuerster Transfer der Geschichte von United wechselte der Brasilianer im Sommer 2022 von Ajax Amsterdam auf die Britsche Insel, aber kam bei ManU nie wirklich an. Vielmehr wurde er zum Meme und brachte mit seinem Spielverhalten die Fans der Red Devils zur Verzweiflung.

Im Winter fand Manchester United nun endlich einen vorübergehenden Abnehmer für Antony und dieser schlug bei seinem neuen Verein Real Betis sofort ein. In den ersten zehn Spielen sammelte der 25-Jährige acht Skorerpunkte (je vier Tore und Vorlagen). In seinen letzten 52(!) Einsätzen für Manchester United sammelte Antony gerade einmal sechs Torbeteiligungen. Auch wurde er in seinen ersten drei Einsätzen in der spanischen La Liga jedes Mal zum besten Spieler des Spiels gekürt.

Das gesamte Team von Betis befindet sich in herausragender Form. In der Meisterschaft konnten sie jedes der letzten sechs Spiele gewinnen, wobei das Highlight bestimmt der Sieg gegen das grosse Real Madrid war. Zwar blieb Antony beim 2:1-Erfolg ohne Torbeteiligung, aber zeigte dennoch eine starke Leistung. Bereits dass der Teamkollege von Ricardo Rodriguez auf dem Platz stehen durfte, war ein kleiner Erfolg für Antony. Im Spiel davor kassierte er zu Unrecht eine Rote Karte, doch der Ligaverband hob die Sperre auf und der Leihspieler durfte doch auflaufen.

Nach dem Derbysieg am Wochenende gab es beim Feiern fast keine Grenzen mehr und mit vollem Stolz schwang Antony auf dem Rücken seines Torwarts eine Fahne von seinem aktuellen Verein. Auch die Fans unter einem geposteten Beitrag kamen nicht mehr aus dem Schwärmen heraus und ein Fan fragte sogar: «Wie kann man ihn nicht lieben?»

Eine Kaufoption besitzt Real Betis nicht, somit wird Antony, welcher laut Transfermarkt nur noch 20 Millionen Euro wert ist, wenn alles normal verläuft, im Sommer nach Manchester zurückkehren. Doch noch liegt der Fokus vollends bei Betis, in der Liga liegt das Team aus Sevilla momentan nur sechs Punkte hinter einem Champions-League-Platz und auch in der Conference League ist Betis noch vertreten. Mit Jagiellonia Bialystok hat man im Viertelfinal einen durchaus schlagbaren Gegner erwischt. Bevor das Hinspiel gegen den polnischen Vertreter ansteht, kommt es am Samstagabend noch zum Auswärtsspiel gegen das grosse Barcelona.