Die USA sind aus der Weltgesundheitsorganisation ausgetreten – mitten in der Coronakrise

Die USA haben ihren Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vollzogen. Die Vereinten Nationen haben den Eingang einer Erklärung der USA über den geplanten Austritt bestätigt. UN-Generalsekretär António Guterres sei am Montag entsprechend informiert worden, sagte sein Sprecher Stephane Dujarric am Dienstag in New York. Der Austritt solle demnach am 6. Juli 2021 in Kraft treten.

Der Kongress war am Dienstag über den offiziellen Austritt der WHO, den US-Präsident Donald Trump Ende Mai …