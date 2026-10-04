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Harry Kane macht Ansage an Europa nach England Sieg über Kroatien

England&#039;s Harry Kane celebrates after scoring first goal during the Nations League soccer match between Croatia and England in Rijeka, Croatia, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) Har ...
Englands Rekordtorschütze Harry Kane. Bild: keystone

Harry Kane macht nach England-Sieg Ansage an Europa

Englands Nationalteam überrollt Kroatien. Das ist kein Zufall, wie Harry Kane anschliessend mit deutlichen Worten erklärt.
04.10.2026, 14:1304.10.2026, 14:13
Jan Schultz / t-online
Ein Artikel von
t-online

Es war ein historischer Abend, den die Zuschauer in Rijeka am Samstag erlebten: England setzte sich gegen Kroatien mit 7:0 durch. Die Briten zeigten sich wie im Rausch, die Gastgeber kassierten die höchste Niederlage ihrer Verbandsgeschichte. Nach dem Spiel erklärte Doppelpacker Harry Kane den Erfolg seiner Mannschaft.

«Aus unserer Sicht ist es nicht an der Zeit, den Fuss vom Gas zu nehmen», sagte der Bayern-Stürmer laut Sky. «Es ist an der Zeit, Vollgas zu geben und nicht nur uns selbst, sondern ganz Europa zu zeigen, dass wir eine wirklich dominante Mannschaft sind. Leistungen wie heute Abend werden das definitiv unter Beweis stellen.»

Die Engländer wollten ein Zeichen an die Konkurrenz senden. Schon kurz nach der Weltmeisterschaft sei das bei den «Three Lions» ein Thema gewesen, wie Kane bestätigte. Mit dem Kantersieg ist ihnen das gelungen. Ohnehin liest sich die englische Bilanz der vergangenen Jahre wie eine Ansage an die globale Konkurrenz: Bei der WM 2018 wurden die Briten Vierter, dieses Jahr Dritter, dazwischen liegt ein Aus im WM-Viertelfinale. Zudem wurde das Kane-Team sowohl 2021 als auch 2024 Vizeeuropameister.

Kane denkt schon ans nächste Finale

Der Bayern-Profi hat trotz der guten Turniere ein Problem ausgemacht. «Was unserer Mannschaft derzeit am meisten fehlt, sind regelmässige Spiele gegen die grossen Nationen», stellte er fest. Und ebenjene Topnationen waren es in der vergangenen Dekade bei den Welt- und Europameisterschaften schliesslich auch immer, an denen die «Three Lions» gescheitert sind.

Die Nations League bietet vor dem Hintergrund eine grosse Chance. In der Gruppenphase treffen die Briten auf Kroatien, Spanien und Tschechien. Kane denkt aber schon weiter: «Wenn wir in dieser Gruppe unter den ersten beiden landen, spielen wir nächstes Jahr ein Viertelfinale gegen die Topnationen, ein Halbfinale und ein Finale. Das alles ist eine hervorragende Vorbereitung auf die EM.» Die findet 2028 in Grossbritannien und Irland statt. Englands Ziel ist dann klar: Nach zwei aufeinanderfolgenden Finalpleiten soll der Titel her.

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