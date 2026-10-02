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Indonesien am FIFA Asean Cup dramatisch im Final auf Kosten von Malaysia

October 1, 2026, Bandung, West Java, Indonesia: Malaysian national team, Nationalteam player STUART WILKIN celebrate a goal after scored against Singapore national team during the match at FIFA ASEAN ...
Stuart Wilkin bejubelt sein 2:0 für Malaysia.Bild: www.imago-images.de

Nach dem 6:0 feiern sie den Finaleinzug – dann schockt sie das Resultat der Konkurrenz

Die Fussballer von Malaysia jubeln nach ihrem Kantersieg gegen Singapur ausgelassen. Die Party ist jäh zu Ende, als im Parallelspiel mehrere Treffer in der Nachspielzeit fallen.
02.10.2026, 10:3902.10.2026, 10:39
Ralf Meile
Ralf Meile

Der Schlusspfiff verhallt. Malaysia hat 6:0 gewonnen. Die Spieler jubeln, als hätten sie gerade das Ticket für den Final des FIFA ASEAN Cup gelöst. Doch sie feiern zu früh, denn das Parallelspiel ist noch nicht zu Ende.

Die Entscheidung um den Finaleinzug gipfelte am Donnerstag in der Gruppe A in einem spektakulären Fernduell. Im Fokus: Indonesien und Malaysia. Ihr Direktduell war torlos ausgegangen. Vor den abschliessenden Gruppenspielen war deshalb klar: Wahrscheinlich wird die Tordifferenz darüber entscheiden, wer als Gruppensieger um den Turniersieg spielen kann.

260929 -- JAKARTA, Sept. 29, 2026 -- Ole Romeny R of Indonesia vies with Dion Cools of Malaysia during the FIFA ASEAN Cup 2026 Division 1 Group A match between Malaysia and Indonesia at Gelora Bung Ka ...
Viel Kampf, aber kein Tor zwischen Indonesien und Malaysia.Bild: www.imago-images.de

Beide Favoriten sorgten früh für klare Verhältnisse. Indonesien führte zur Pause schon 6:1 gegen Bangladesch, Malaysia lag gegen Singapur 2:0 voraus.

Damit wäre Indonesien im Final gestanden. Doch Malaysia drehte in der zweiten Halbzeit auf. Als der gebürtige Brasilianer Bérgson in der 93. Minute das 6:0 schoss und das Spiel wenig später fertig war, jubelten die Malaysier ausgelassen.

Doch sie hatten die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn in Jakarta wurde die Schlussphase dramatisch. In der 90. Minute stand es immer noch 6:1, ehe ein spätes Feuerwerk einsetzte. Indonesien erhöhte auf 7:1, Bangladesch traf zum 2:7, Kevin Diks von Borussia Mönchengladbach erzielte in der 96. Minute das 8:2.

«So etwas habe ich noch nie erlebt, dass du so viele Tore geschossen hast und es trotzdem noch nicht reicht. Nach jedem Treffer hiess es: los, weiter», hielt Indonesiens Captain Diks fest. Er habe sich gefragt, wie es sein könne, dass selbst ein 7:2 nicht genug sein könne. «Alles, was sie uns von der Bank zuriefen, war stets: noch eines, noch eines!»

In der 97. Minute wurde Mitchell Baker endgültig zum Matchwinner. Der 19-jährige Stürmer, der in der viertklassigen USL League Two in den USA engagiert ist, schoss sein fünftes Tor an diesem Abend. Es war das 9:2 für Indonesien.

Video: YouTube/FIFA

Auf der Zielgeraden überholte Indonesien damit noch Malaysia und zog ins Endspiel ein. Im Final des FIFA ASEAN Cup trifft Indonesien am Montag auf Thailand.

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