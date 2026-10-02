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Erling Haaland verklagt die Fluglinie Norwegian wegen einer Werbeaktion

Norway&#039;s Erling Haaland (9) celebrates scoring his side&#039;s second goal during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, ...
Erling Haaland feiert eines seiner WM-Tore.Bild: keystone

Haalands Zopf bringt eine Fluggesellschaft vor Gericht

Die Fluggesellschaft Norwegian hatte während der Fussball-WM mit einer besonderen Werbeaktion Aufsehen erregt. Diese hat nun offenbar zu einer Reaktion von Torjäger Erling Haaland geführt.
02.10.2026, 08:1102.10.2026, 08:11
David Digili / t-online
Ein Artikel von
t-online

Der norwegische Fussballstar Erling Haaland hat die Fluggesellschaft Norwegian für eine Marketing-Aktion während der Weltmeisterschaft in diesem Jahr verklagt. Ein Rechtsanwalt des Fussballprofis bestätigte die Klage gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: «Der Fall betrifft Norwegians rechtswidrige Nutzung von Haalands Markenzeichen bei der Vermarktung von Flugtickets während der Fussball-WM.»

Informationen dazu, welche Marketing-Aktion genau von der Klage betroffen ist, gab es allerdings noch nicht. «Verdens Gang» berichtete aber, die Fluglinie habe einen Instagram-Post mit einem nachbearbeiteten Bild gelöscht, auf dem ein Norwegian-Flugzeug geschmückt mit Haalands blondem Zopf – der damaligen Frisur des Spielers – zu sehen gewesen sei. Der Beitrag war unterschrieben mit: «Wir sahen noch nie so norwegisch aus.» Haaland trägt mittlerweile eine Kurzhaarfrisur.

Treffen vor Gericht

Norwegian reagierte laut «Verdens Gang» verständnislos auf die Klage. «Wir haben, wie fast ganz Norwegen, die Nationalmannschaft im Sommer angefeuert – durch ein paar spontane Posts, basierend auf Trends in den sozialen Medien», hiess es. «Es ist schade, dass die Anfeuerungsrufe mit einer Klage beantwortet wurden. Wir hoffen jedoch auf einen vernünftigen Dialog, damit wir auch in Zukunft unsere gemeinsamen Sporthelden anfeuern dürfen.» Am 9. Oktober ist ein Treffen beider Parteien am Amtsgericht in Oslo geplant.

Haaland hat seine Haare abrasiert. Und die Reaktionen so: 😥🥀😂😮
Haaland hat seine Haare abrasiert. Und die Reaktionen so: 😥🥀😂😮

Norwegens Nationalelf hatte im Sommer für den Überraschungserfolg der WM gesorgt. Unter anderem dank sieben Toren von Haaland war das Team bis in den Viertelfinal gekommen, bevor es gegen England aus dem Turnier flog. (ram/t-online)

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