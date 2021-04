Sport

Fussball

Champions League: Wirbel um Handspenalty gegen Emre Can vom BVB



Bild: keystone

«Es tut weh» – Wirbel um Handspenalty gegen den BVB

Borussia Dortmund scheidet gegen Manchester City unglücklich aus der Champions League aus. Besonders eine entscheidende Szene sorgt nach dem Spiel für hitzige Diskussionen.

David Digili / t-online

Ein Artikel von

Das Wunder von Dortmund ist ausgeblieben: Der BVB ist nach dem 1:2 (1:0) im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City ausgeschieden – nach einer tapferen Vorstellung gegen zeitweise furios aufspielende «Citizens».

Dabei sorgte eine Szene für die Wende im Spiel pro ManCity: Der von BVB-Verteidiger Emre Can verursachte Handelfmeter in der 52. Spielminute, der zum 1:1 durch Riyad Mahrez führte, sorgt nun für hitzige Diskussionen. «Es ist bitter, es tut weh», sagte Can bei Sky. «Ich weiss, dass ich den Ball zuerst mit dem Kopf und dann mit der Hand berührt habe, dann ist es eigentlich kein Elfmeter. Das Spiel hat sich nach dem 1:1 geändert.»

«Skandalöse Entscheidung»

So lief die Szene ab: Citys Phil Foden flankte von Links in den BVB-Strafraum, Can ging mit Kopf und ausgestrecktem linkem Arm zum Ball. Auf den Video-Bildern war deutlich zu sehen, wie das Spielgerät vom Kopf des Nationalspielers an den Arm prallte.

Nach aktueller Handspielregelung der FIFA wäre das so kein Regelverstoss – der spanische Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande entschied aber nach Hinweis des VAR und minutenlanger Studium der Fernsehbilder auf Strafstoss. Möglich, dass der Unparteiische eine zeitgleiche Berührung von Kopf und Arm sah.

Zu #BVBMCI: Wenn ein Spieler den Ball erst absichtlich mit Kopf oder Körper spielt und der Ball dann an den Arm springt, ist das Handspiel nicht strafbar (auch wenn der Arm vom Körper abgespreizt oder erhoben war). Aus meiner Sicht hat Can erst absichtlich mit dem Kopf gespielt. pic.twitter.com/nsEQeULdV7— Collinas Erben (@CollinasErben) April 14, 2021

Sky-Experte Dietmar Hamann sprach dagegen von einer «skandalösen Entscheidung», für ihn sei der VAR «nach drei Jahren nun endgültig begraben.»

Ehrliche Worte von Terzic und Reus

Dortmunds Trainer Edin Terzic sagte nach der Partie: «Nach drei von vier Halbzeiten waren wir weiter – dann ist es ärgerlich, dass wir das durch zwei solche Gegentore noch aus der Hand geben. Auf den Schiedsrichterschulungen heisst es ganz eindeutig, dass ein Anköpfen des eigenen Armes nicht strafbar ist. Ich sag mal so: Grosses Glück haben wir in den beiden Spielen mit den Entscheidungen nicht gehabt.»

Du bist Schiri. Dein Entscheid? Penalty Kein Penalty

BVB-Kapitän Marco Reus gestand aber auch ein: «Wenn es auf der anderen Seite gewesen wäre, hätten wir auch lautstark protestiert.» Auch Terzic erklärte: «Man muss fairerweise gratulieren. ManCity hat hervorragend gespielt und ist auch verdient eine Runde weiter. Wir hatten einen grossen Traum, der ist jetzt leider vorbei.» Bitter nur, dass eine strittige Entscheidung mit dazu beitrug.

Mehr Fussball:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Logos, wenn Europas Top-Klubs ehrlich wären Wenn ein Date kommentiert würde wie ein Sport-Event Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter