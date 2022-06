Neuen Trainer gefunden – Wicky soll YB zurück an die Spitze führen

Nun soll es also Wicky richten: In der Saison 2017/18 hat der Walliser als Trainer des FC Basel bereits Super-League-Erfahrung gesammelt. Mit dem FCB erlebte er zwar magische Champions-League-Nächte, verpasste zu Beginn der Burgener-Ära aber erstmals nach acht Jahren den Meistertitel und wurde nach nur zwei Pflichtspielen in der neuen Saison entlassen. Anschliessend übernahm der 75-fache Nationalspieler die U17-Nationalmannschaft der USA, bis zum letzten September war er schliesslich beim MLS-Klub Chicago Fire engagiert. (pre)

Der vormalige Assistenztrainer konnte bei den Bernern die erhoffte Trendwende zurück zum Erfolg nicht herbeiführen. In elf Meisterschaftspartien gab es unter Vanetta nur vier Siege. YB, in den vier Saisons zuvor unter Adi Hütter und Gerardo Seoane immer Meister geworden, beendete die vergangene Super-League-Saison mit 16 Punkten Rückstand auf den Champion FC Zürich nur im 3. Rang.

Coronazahlen schiessen in die Höhe – was ist denn in Portugal los?

Luke Mockridge kämpft in Zürich um Deutungshoheit: «Sorry an alle Hater, ich mache weiter»

Es bröckelt – den Bayern droht die ungewollte Zeitenwende

Robert Lewandowski will unbedingt weg, Sportchef Hasan Salihamidzic steht in der Kritik und wird von den eigenen Fans ausgepfiffen. Bayern München wirkt wie eine riesige Baustelle – ein nicht gewollter Umbruch steht bevor.

David Alaba, Niklas Süle und Robert Lewandowski hatten in München etwas gemeinsam: Sie gingen alle drei zum selben Friseur im Glockenbachviertel. Er ist einer der besten Freunde Alabas. In dem unscheinbaren Hinterhof liegt nebenan ein Klamottenladen. Die Gründer sind Kumpels von Bastian Schweinsteiger. Der Weltmeister, der wenige Strassen weiter am Gärtnerplatz wohnte und gerne über den Viktualienmarkt flanierte, stellte ihnen Lewandowski vor. Hier kam der Bundesliga-Torschützenkönige gerne her auf einen kleinen Plausch, während Alaba beim Italiener schräg gegenüber einen Espresso trank.