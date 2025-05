Gary Lineker sorgte zuletzt für negative Schlagzeilen. Bild: keystone

Nach antisemitischem Post auf Instagram: Gary Lineker verlässt den Sender BBC

Der ehemalige Fussballprofi und heutige TV-Moderator Gary Lineker verlässt den TV-Sender BBC. Dies, nachdem der 64-Jährige auf Instagram ein antisemitisches Video geteilt hatte.

Seit über einem Vierteljahrhundert hatte Gary Lineker für den TV-Sender BBC die Sendung «Match of the Day» moderiert und bereits im November 2024 angekündigt, dass er die Show nicht weiter moderieren werde, dem Sender aber noch bis zur WM 2026 erhalten bleibe und bis dann die Berichterstattung für den FA Cup übernehme. Doch daraus wird nun nichts.

Lineker teilte auf Instagram einen Beitrag der sogenannten «Palästina-Lobby», welcher den sogenannten Zionismus erklärte. Auch ein Ratten-Emoji kam in diesem Video vor. Das Tier wurde zu Zeiten von Nazideutschland zur Charakterisierung jüdischer Menschen verwendet und ist ein antisemitisches Schimpfwort.

Dieser Post von Lineker sorgte für Empörung. Bild: x

Der Aufschrei nach diesem Post war gross und es wurde in den sozialen Medien die sofortige Entlassung des Engländers gefordert. Die «Campaign Against Antisemitism» legte bei BBC eine Beschwerde ein. Lineker entschuldigte sich nach seinem Fehltritt: «Auf Instagram habe ich Material gepostet, das, wie ich inzwischen erfahren habe, beleidigende Anspielungen enthielt. Ich bedauere diese Anspielungen zutiefst. Es war ein Fehler meinerseits, für den ich mich vorbehaltlos entschuldige.»

Nun kam es gemäss der «Sun» in der letzten Woche zu einem Treffen zwischen Lineker und den BBC-Bossen. Der 80-fache Nationalspieler zeigte sich bereit dafür, den TV-Sender zum Ende der Premier-League-Saison zu verlassen. Laut einer Quelle der Zeitung habe Lineker erkannt, dass seine Position unhaltbar sei.

Gary Lineker wird die BBC verlassen. Bild: keystone

«Er ist nach wie vor völlig am Boden zerstört über die jüngsten Ereignisse und bedauert zutiefst, wie sein Beitrag interpretiert wurde. Sein letztes Match of the Day wird nun am Sonntag ausgestrahlt und er wird nicht mehr zurückkommen», erklärt die interne Quelle gegenüber der «Sun».



Am nächsten Sonntag steht in der Premier League die letzte Runde an. Bereits seit einigen Wochen steht Liverpool als englischer Meister fest. (riz)