Good news zum Jahresbeginn: FCZ-Spieler Janjicic hat den Krebs besiegt



Bild: KEYSTONE

Good news zum Jahresbeginn: FCZ-Spieler Janjicic hat den Krebs besiegt

Fussballer Vasilije Janjicic ist nach dreimonatiger Therapie krebsfrei. Das teilte der 22-jährige Mittelfeldspieler des FC Zürich zum Start ins neue Jahr mit.

Janjicic wandte sich mit einer längeren Nachricht via Instagram an die Öffentlichkeit. «Es ist schwer, positive Worte für das Jahr 2020 zu finden», schreibt er. «Gefühlt sassen wir alle im gleichen Boot und waren täglich von schlechten Nachrichten überschattet. Auch für mich persönlich ist es mit Abstand das schlimmste und schwierigste Jahr meines Lebens. Nichtsdestotrotz möchte ich nicht viele Worte an dieses verfluchte Jahr verlieren, ausser: ‹2020, DU hast VERLOREN!›»

Das neue Jahr 2021 wolle er mit einer sehr schönen Nachricht beginnen, so Janjicic weiter. Seine frohe Botschaft: «Ich bin stolz, euch sagen zu können, dass ich nach dreimonatiger Chemotherapie und nach zwei Operationen meinen Krebs besiegt habe!»

Canepa beeindruckt von Energie und Lebensfreude des Spielers

Die Erkrankung war beim Mittelfeldspieler, der im Sommer 2019 vom Hamburger SV zu seinem Jugendklub zurückgekehrt war, im vergangenen Juli festgestellt und im September kommuniziert worden. Beim FC Zürich war er seither stets präsent, auch wenn er nicht mitspielen konnte: Der Klub druckte Janjicics Rückennummer 8 auf die Trikot-Ärmel seiner Mitspieler.

Bild: keystone

FCZ-Präsident Ancillo Canepa freute sich über die positive Nachricht. «Es ist beeindruckend, mit welcher Energie und Lebensfreude ‹Vasi› seine Krankheit bekämpft hat», sagte Canepa. «Wir alle freuen uns sehr, ihn wieder im Kreise ersten Mannschaft trainieren und hoffentlich bald wieder spielen zu sehen.»

Wann Vasilije Janjicic wieder in der Super League auflaufen kann, ist noch offen. Fest steht, dass er die Rückkehr kaum erwarten kann. «Ich bin überglücklich, wieder gesund zu sein und freue mich unglaublich, bald wieder auf dem Platz stehen zu dürfen und endlich wieder Fussball zu spielen.»

