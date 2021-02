Sport

Fussball

ManCity schlägt Arsenal +++ Inter gewinnt Milan-Derby



Bild: keystone

City schlägt auch Arsenal +++ Inter gewinnt Milan-Derby +++ Barça stolpert über Cadiz

Bundesliga

Augsburg – Bayer Leverkusen 1:1

Bayer Leverkusen setzte seine Abwärtstendenz in der Meisterschaft fort, konnte jedoch eine weitere Niederlage gerade noch vermieden. Das Werks-Team holte in der 22. Runde durch ein Tor unmittelbar Abpfiff ein 1:1 beim FC Augsburg, für den Ruben Vargas bis zur 66. Minute spielte. Den Ausgleich erzielte Edmond Tapsoba, Offensivspieler aus Burkina Faso. Florian Niederlechner hatte bereits nach fünf Minuten für die Augsburger getroffen, die ihrerseits den ersten Sieg nach zuletzt drei Niederlagen verpassten. Für den Tabellen-Fünften Leverkusen beträgt der Rückstand auf einen für die Teilnahme an der Champions League berechtigenden Platz nunmehr fünf Punkte.

Nach der 3:4-Niederlage bei den Young Boys vom Donnerstag stellte Leverkusens niederländischer Cheftrainer Peter Bosz die Mannschaft auf verschiedenen Positionen um. Es ist jedoch schwierig auszumachen, ob Bosz mit den Wechseln das Niveau verbessern oder für die Ausmarchung in der Europa League Kräfte schonen wollte.

Hertha Berlin – RB Leipzig 0:3

An der Tabellenspitze kehrt dank einem souveränen 3:0-Auswärtssieg von Leipzig bei Hertha Berlin die Spannung zurück. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann wurde seiner Favoritenrolle in der Hauptstadt dank Toren von Marcel Sabitzer (28.), Nordi Mukiele (71.) und Willi Orban (84.) gerecht und rückt bis auf zwei Punkte an Leader Bayern München heran. Der Titelverteidiger hatte am Samstag gegen Eintracht Frankfurt nach verschlafener ersten Halbzeit 1:2 verloren.

Premier League

West Ham – Tottenham Hotspur 2:1

Arsenal – Manchester City 0:1

Arsenal kann im Duell mit Tabellenführer Manchester City nicht punkten. Nach einem frühen Gegentor bleiben die Gunners mit Granit Xhaka beim 0:1 blass.

Die Gäste aus Manchester bekundeten in London trotz knappem Resultat wenig Mühe, den 18. Pflichtspielsieg in Folge in trockene Tücher zu bringen. Nachdem die Citizens bereits in der 2. Minute durch einen Kopfball des englischen Internationalen Raheem Sterling in Führung gegangen waren, brachten sie die Partie ohne zu überzeugen zu einem erfolgreichen Ende.

Arsenal hielt nach schwierigen Startminuten spielerisch zwar eingiermassen mit dem Leader mit, kam aber zu keinem gefährlichen Abschluss auf das Tor von Ederson. Überhaupt wies das Team mit dem Schweizer Internationalen Granit Xhaka nach Spielschluss nur einen Torschuss aus. Die Gunners müssen sich nach der Heimniederlage mit einer nächsten Resultatkrise befassen. Von den letzten sechs Pflichtspielen gewann die Mannschaft von Mikel Arteta nur eines. Am Donnerstag in der Europa League waren die Londoner trotz drückender Überlegenheit gegen Benfica Lissabon nicht über ein 1:1 hinaus gekommen.

Manchester United – Newcastle 1:0*

La Liga

FC Barcelona – Cadiz 1:1

Serie A

AC Milan – Inter Mailand 0:3

Inter Mailand verbessert die Chancen auf den ersten Meistertitel seit elf Jahren stark. Dank einem souveränen 3:0-Derbysieg gegen den vormaligen Leader Milan setzt sich Inter von der Konkurrenz ab.

Im Mailänder Derby erwischte die Mannschaft von Antonio Conte einen Blitzstart. Lautaro Martinez brachte das im Derby als Auswärtsteam geführte Inter in der 5. Minute in Führung. Die Entscheidung im Spitzenduell brachte die Phase um Mitte der zweiten Halbzeit. Innerhalb von neun Minuten zog Inter in einem ansonsten ausgeglichen geführten Spiel auf 3:0 davon. Erneut Martinez (57.) und Romelu Lukaku (66.) schossen die Tore.

Die AC Milan erlebte im Titelrennen einen nächsten Rückschlag, nachdem sich die Mannschaft von Stefano Pioli vor elf Tagen mit einem 0:2 beim abstiegsgefährdeten Spezia selber in die Bredouille und um die Tabellenführung gebracht hatte. Die kommende Woche bringt für Rot-Schwarz kaum Entlastung. Am Donnerstag steht in der Europa League das Rückspiel gegen Roter Stern Belgrad an (Hinspiel 2:2), am Sonntag folgt das Spiel bei der Tabellendritten AS Roma.

Atalanta Bergamo – Napoli 4:2*

Ligue 1

PSG – Monaco

Spiel beginnt um 21 Uhr.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Alle Schweizer Trainer in der Bundesliga Die 21 schönsten Champions-League-Tore Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter