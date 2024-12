Leverkusen wirft Bayern nach Neuer-Rot aus Pokal – Freiburg blamiert sich in Bielefeld

Mühe hatte auch Werder Bremen, das sich erst in der Nachspielzeit in die nächste Runde rettete. Ein Tor von Anthony Jung in der 94. Minute entschied die Partie gegen das unterklassige Darmstadt.

Wie schon im Vorjahr scheiterte Freiburg an einem Unterklassigen. Letzte Saison bedeutete der Zweitligist Paderborn bereits in der 2. Runde Endstation, nun war der Tabellendritte der 3. Liga zu stark. Der Favorit schnupperte nach dem Anschlusstreffer von Michael Gregoritsch (63.) zwar nochmals Hoffnung. Diese erstickte Louis Oppie zehn Minuten vor dem Ende. Florent Muslija hatte für Freiburg nach rund einer Viertelstunde vom Punkt kläglich vergeben.

Für die erfolgsverwöhnten Münchner ist es abermals ein vorzeitiges Aus im Cup. In den letzten fünf Jahren kamen sie nie über den Viertelfinal hinaus. Dreimal scheiterten sie bereits in der 2. Runde, nun im Achtelfinal.

«Wir reagieren zu emotional» – der FCZ steht vor dem Cup-Derby unter Druck

Vier Tage nach dem faden Duell in der Super League stehen sich die Grasshoppers und Zürich am Dienstag im Cup-Achtelfinal erneut gegenüber. Anders als beim 1:1 wird es diesmal einen Sieger geben.

Für einmal kann der zweite Teil kaum schlechter werden als der erste: Das Zürcher Derby am letzten Samstag ist eine Kuriosität in der bald 288 Spiele umfassenden Rivalität der beiden Klubs. In einer lange Zeit gespenstischen Atmosphäre, in der die eine Fangruppe zunächst gar nicht im Stadion war und die andere aus Protest auf die übliche Unterstützung verzichtete, lieferten die Mannschaften ein schwaches Spiel ab.