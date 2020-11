Sport

Napoli siegt für Maradona, Arsenal und Leicester in Europa League weiter



CSKA Sofia – YB 0:1

Napoli – Rijeka 2:0

Wohl noch selten interessierte in Neapel eine Partie der SSC Napoli so wenig. Die Stadt steht nach wie vor unter dem Schock, dass ihre Fussball-Ikone Diego Armando Maradona gestern im Alter von 60 Jahren gestorben ist. Seine Nachfolger im hellblauen Napoli-Trikot erledigten ihre Pflicht und schlugen Rijeka 2:0.

Tore: 41. Anastasio (Eigentor) 1:0. 75. Lozano 2:0.

Molde – Arsenal 0:3

Mit dem Maximum von zwölf Punkten aus vier Spielen hat Arsenal in der Europa League vorzeitig die Sechzehntelfinals erreicht. Arsenal, das letztmals 2016/17 in der Champions League vertreten war, ist nun zumindest schon in der ersten K.o.-Runde des Trostwettbewerbs angelangt. Trainer Mikel Arteta gönnte einigen Stammspielern eine Pause, so beispielsweise Pierre-Emerick Aubameyang. Granit Xhaka verliess den Platz nach einer guten Stunde beim Stand von 2:0.

Tore: 50. Pepe 0:1. 55. Nelson 0:2. 83. Balogun 0:3. - Bemerkungen: Arsenal bis 62. mit Xhaka.

Braga – Leicester City 3:3

Wie Arsenal ist auch Leicester schon fix weiter. Knipser Jamie Vardy rettete tief in der Nachspielzeit das Unentschieden, das nach drei Siegen fürs Weiterkommen reichte.

Tore: 4. Elmusrati 1:0. 9. Barnes 1:1. 24. Paulinho 2:1. 78. Thomas 2:2. 90. Fransergio 3:2. 95. Vardy 3:3. - Bemerkungen: Leicester City ohne Jakupovic (Ersatz).

Tottenham Hotspur – Ludogorez Rasgrad 4:0

Tore: 16. Carlos Vinicius 1:0. 34. Carlos Vinicius 2:0. 63. Winks 3:0. 73. Lucas 4:0.

Lille – AC Milan 1:1

Tore: 46. Castillejo 0:1. 65. Bamba 1:1.

Slovan Liberec – Hoffenheim 0:2

Mit vier Siegen in vier Spielen hat auch Hoffenheim das Weiterkommen frühzeitig sichergestellt. Die Deutschen setzten sich auswärts gegen Slovan Liberec mit zwei Toren in der letzten Viertelstunde 2:0 durch. (ram/sda)

Tore: 77. Baumgartner 0:1. 89. Kramaric (Handspenalty) 0:2.

Bayer Leverkusen – Hapoel Be'er Sheva 4:1

Tore: 29. Schick 1:0. 48. Bailey 2:0. 58. Shviro 2:1. 76. Demirbay 3:1. 80. Alario 4:1.

