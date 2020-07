Sport

Super League: Nsame fehlt noch ein Hattrick zum Rekord



Bild: keystone

Nsame fehlt noch ein Hattrick zum Rekord – auch Doumbias magische Marke wankt

Bei YBs 5:0-Sieg beim FC Zürich hat Jean-Pierre Nsame zum dritten Mal in dieser Super-League-Saison drei Tore in einem Spiel erzielt. Den Rekord im Schweizer Fussball halten seit langem Rolf Blättler und Peter Risi mit je vier Hattricks.

Beim 4:3-Sieg in Sion im November sowie nach der Wiederaufnahme der Meisterschaft in den beiden Spielen gegen den FCZ traf Torschützenleader Nsame, der 27-jährige Kameruner, jeweils dreimal. Für den vierten Hattrick und die Egalisierung des Rekords bleiben ihm noch die Spiele in Neuenburg und Sion sowie im Wankdorf gegen Luzern und St Gallen.

Video: SRF

Rolf Blättler, dem Offensivsten der legendären Nati-Mittelfeldreihe Odermatt/Blättler/Kuhn, gelangen in der Saison 1965/66 als Erstem vier Hattricks in der Meisterschaft. Der heute 77-jährige gebürtige Ustermer spielte damals sechs Saisons lang für die Grasshoppers.

Mit den vier Tripletten konnte er GC indessen nicht zum Titel führen. Meister wurde der Rivale FCZ. Mit den persönlichen Leistungen war Blättler im Hoch: Ihm glückte in dieser Zeit auch der «Hattrick» als Torschützenkönig: 1965 zusammen mit Lausannes Niederländer Pierre Kerkhoffs, 1966 allein und 1967 zusammen mit Zürichs Fritz Künzli.

Elf Jahre später, 1976/77, liess sich auch Peter Risi vier Hattricks gutschreiben. Der 2010 mit 60 Jahren verstorbene Buochser wurde in jener Saison mit dem FC Zürich aber weder Meister noch Torschützenkönig. Die Goalgetter-Krone konnte er sich 1976, 1979 und – mit dem FC Luzern – 1981 aufsetzen lassen.

Und wieder ein Matchball zum Andenken an drei Tore: Jean-Pierre Nsame nach dem 5:0-Sieg beim FCZ. Bravo!#bscyb pic.twitter.com/ywhGmXUEA5 — 𝗕𝗦𝗖 𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗬𝗦 (@BSC_YB) July 18, 2020

Also: Eine Mannschaft mit einem vierfachen Hattrick-Schützen in ihren Reihen scheint nicht Meister werden zu können. Für die Young Boys könnte es deshalb von Vorteil sein, wenn Nsame nicht noch einmal dreimal trifft.

Zum Torrekord der Super League von Seydou Doumbia aus der Saison 2009/10 reicht es vielleicht aber auch, wenn Nsame in den letzten vier Saisonspielen der vierte Hattrick nicht mehr gelingt. Nur noch zwei Treffer liegt er hinter der magischen 30-Tore-Marke seines YB-Vorgängers. Platz 2 hat er mit 28 Treffern bereits auf sicher. Diesen teilten sich bislang die Basler Christian Gimenez (2004/05) und Alex Frei (2010/11) mit jeweils 27 Toren. (pre/sda)

