Ludovic Magnin führte in der vergangenen Saison Lausanne-Sport in die Championship Group und schloss die Saison auf dem fünften Platz ab. Damit sind die Waadtländer in der nächsten Saison international vertreten. Zu seinem neuen Job sagte der 46-jährige gegenüber der FCB-Website: «Ich freue mich enorm, ab sofort den grössten Club der Schweiz trainieren zu dürfen. Mein Vorgänger hat den FCB wieder an die Spitze geführt, wo er hingehört – und ich werde alles dafür tun, diese Erfolge zu bestätigen und die Mannschaft bestmöglich weiterzuentwickeln. Ich habe schon immer sehr gerne im St. Jakob-Park gespielt, sowohl als Spieler wie auch als Gegner-Trainer. Dass ich nun in diesem grossartigen Stadion mit diesen fantastischen Fans arbeiten darf, erfüllt mich mit Stolz und riesiger Motivation – ich kann den Saisonbeginn kaum erwarten.» Die Medienkonferenz wird um 14.00 Uhr starten.