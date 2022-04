Fussball: Das Wichtigste aus Bundesliga, Serie A und Premier League

Moussa Diaby verwandelt den Elfmeter, doch der Treffer wird aberkannt.

Leverkusen spielt trotz Penalty-Tor nur 0:0 +++ Immobile glänzt mit Hattrick

Bundesliga

Bochum – Leverkusen 0:0

Bayer Leverkusen verpasst wegen eines aberkannten Penalty-Treffers in der Bundesliga den dritten Sieg in Folge. Die Mannschaft von Gerardo Seoane muss sich in der 29. Runde in Bochum mit einem torlosen Remis begnügen.

In der 65. Minute glaubte Bayer Leverkusen, die Führung erzielt zu haben. Obwohl er ausrutschte, verwertete Moussa Diaby einen Penalty. Weil der Ball aber via Standbein des Franzosen im Tor landete, gab Schiedsrichter Felix Zwayer den Treffer zu Recht nicht.

Trotz der Punktverluste bleibt Leverkusen gut auf Kurs Richtung Champions League.

Bochum - Leverkusen 0:0

Bemerkungen: Bochum ohne Decarli (nicht im Aufgebot). 65. Penalty-Tor von Diaby (Leverkusen) aberkannt.

Premier League

Serie A

Genua – Lazio 1:4

Mit der italienischen Nationalmannschaft tut sich Ciro Immobile meistens schwer, im Klub ist auf den 32-jährigen Stürmer aber immer Verlass. Der nach dem WM-Out der Squadra Azzurra gegen Nordmazedonien besonders heftig kritisierte Goalgetter traf beim 4:1-Sieg von Lazio Rom beim FC Genoa dreimal. Er führte damit die Torschützenliste in der Serie mit 24 Toren an.

Während sich Lazio nach 32 Runden noch kleine Hoffnungen auf die Champions League machen kann, wird die Luft für Genoa mit dem ehemaligen YB-Aussenverteidiger Silvan Hefti immer dünner. Genoa belegt den vorletzten Tabellenplatz mit drei Punkten Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsrang.

La Liga

