In Italien sind Schiedsrichter nun per Gesetz mit Polizisten gleichgestellt

Allein in der vergangenen Fussballsaison waren über 600 Angriffe auf Schiedsrichter in unterschiedlichen Ligen gemeldet worden. (sda/apa)

In Italien sind Schiedsrichter in allen Fussball-Ligen immer wieder mit Gewalt konfrontiert. Um das Problem unter Kontrolle zu bekommen, hat die italienische Regierung am Freitagabend eine spezielle Regelung zum Schutz der Schiedsrichter gebilligt. Laut der Verordnung werden nun Angriffe auf einen Schiedsrichter mit jenen auf Polizeibeamte gleichgestellt und dementsprechend streng bestraft. Es drohen Haftstrafen zwischen drei und fünf Jahren.

An Gino Mäders Unfallort steht nun eine Gedenkstätte – Radprofis legten Botschaften nieder

Am Albulapass wird eine Gedenkstätte zu Ehren des vor zwei Jahren tödlich verunfallten Gino Mäders eingeweiht. Die Tour de Suisse gedenkt dem Verstorbenen. Dabei wird eine Skulptur enthüllt.

Am Donnerstagvormittag, kurz vor dem Start der Königsetappe der Tour de Suisse, versammelten sich im Beisein der Familie rund 150 Radsportfreunde an der Unfallstelle, wo Gino Mäder an der vorletzten Schweizer Landesrundfahrt mit nur 26 Jahren ums Leben kam. In der Linkskurve in der Abfahrt nach La Punt, die ihm damals zum Verhängnis wurde, ist inzwischen ein Erdwall errichtet. Er soll künftige Unfälle verhindern.