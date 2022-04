Nacht acht Spielen ohne Sieg feiert GC endlich wieder einen Vollerfolg. Bild: keystone

GC kehrt zum Siegen zurück – und hält Luzern im Abstiegskampf auf Distanz

Servette – Grasshoppers 0:1

Die Grasshoppers beenden in er 30. Runde der Super League ihre Negativserie von acht Spielen ohne Sieg. Die Zürcher gewinnen in Genf gegen Servette 1:0 und bauen den Vorsprung auf Luzern zumindest bis am Montag auf acht Punkte aus.

Die entscheidenden Szenen im Stade de Genève spielten sich in der Startphase der Partie ab, in der beiden Teams einen Foulpenalty zugesprochen erhielten. Doch während Léo Bonatini auf Seiten der Zürcher traf (10.), schoss Kastriot Imeri seinen Versuch aus elf Metern am Tor vorbei (18.).

Bonatini versenkt seinen Penalty, Imeri nicht. Video: SRF

Die Genfer erholten sich lange nicht von diesem Dämpfer. Die Gäste kontrollierten die Partie und hätten in der 51. Minute durch Bendeguz Bolla 2:0 in Führung gehen können. Doch der schöne Treffer des Ungarn wurde von Schiedsrichter Lukas Fähndrich nach Konsultation der TV-Bilder wegen eines Foulspiels bei der Balleroberung der Zürcher zu Beginn des Angriffs aberkannt.

Der zweite GC-Treffer von Bolla zählt nicht. Video: SRF

Servette schaffte es erst in der Schlussphase, den Gegner etwas unter Druck zu setzen. Doch die Zürcher verteidigten im Gegensatz zu den letzten Partien gegen den FC Zürich (1:1) und Luzern (2:2) ihre Führung auch dank der guten Parade von Torhüter André Moreira beim Schuss von Timothé Cognat (81.) und retteten den Sieg über die Zeit.

Telegramm:

Servette - Grasshoppers 0:1 (0:1)

5012 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tor: 10. Bonatini (Foulpenalty/Foul von Vouilloz an Momoh) 0:1.

Servette: Frick; Vouilloz (46. Diallo). Rouiller, Sasso, Behrami (63. Bauer); Cespedes (63. Nyakossi); Cognat, Imeri; Stevanovic, Bedia (63. Oberlin), Rodelin.

Grasshoppers: Moreira; Arigoni, Seko, Li (87. Da Silva); Bolla, Herc (87. Abrashi), Kawabe, Schmid; Morandi (82. Santos); Bonatini (76. Jordão), Momoh (76. Riascos).

Bemerkungen: Servette ohne Douline (gesperrt), Antunes, Clichy (beide krank), Fofana, Mendes, Pédat, Sawadogo und Valls (alle verletzt), Grasshoppers ohne Lenjani, Loosli (beide gesperrt), Pusic (krank), Hoxha, Margreitter, Ribeiro und Sène (alle verletzt). 18. Imeri schiesst Foulpenalty am Tor vorbei. 51. Tor von Bolla wegen eines Fouls aberkannt. Verwarnungen: 16. Arigoni (Foul). 19. Cespedes (Foul). 28. Behrami (Foul). 46. Li (Foul). 51. Imeri (Reklamieren). 73. Momoh (Unsportlichkeit). 91. Jordão (Foul). 94. Bauer (Foul). (pre/sda)

Die kompletten Highlights der Partie. Video: YouTube/blue Sport