Bayern überfährt Hoffenheim + Zesiger gelingt Augsburg-Einstand + Sommers Inter patzt

Bundesliga

Bayern – Hoffenheim 5:0

Bayern München verteidigt seinen Vorsprung gegenüber Leverkusen am Mittwoch problemlos. Der Leader deklassiert zum Abschluss der Hinrunde Hoffenheim mit 5:0.

Schon in der Startviertelstunde sorgte Bayern München mit den Toren von Leroy Sané und Raphaël Guerreiro für die Vorentscheidung gegen das 90 Minuten lang chancenlose Hoffenheim. Später erhöhten Harry Kane, Sané mit seinem zweiten Tor und Serge Gnabry auf 5:0. Der Vorsprung auf Leverkusen beträgt weiterhin vier Punkte.

Bayern München - Hoffenheim 5:0 (3:0).

75'000 Zuschauer.

Tore: 6. Sané 1:0. 12. Raphaël Guerreiro 2:0. 26. Kane (Penalty) 3:0. 48. Sané 4:0. 66. Gnabry 5:0.

Stuttgart – Leipzig 2:1

Das zwischenzeitlich als Meisterkandidat gehandelte Leipzig erlitt einen weiteren Rückschlag. In Stuttgart verloren die Sachsen nach früher Führung durch den slowenischen Topskorer Benjamin Sesko 1:2. Neuzugang Jacob Bruun Larsen (50.) und Nick Woltemade (60.) sorgten mit ihren Toren für die Wende. Stuttgart, das ohne die beiden Schweizer Fabian Rieder und Leonidas Stergiou spielte, liegt noch einen Punkt hinter den viertplatzierten Leipzigern, die in der Schlussphase mit Sesko und Loïs Openda zwei Stürmer durch Platzverweise verloren.

VfB Stuttgart - Leipzig 2:1 (0:1).

57'500 Zuschauer.

Tore: 10. Sesko 0:1. 50. Bruun Larsen 1:1. 60. Woltemade 2:1.

Bemerkungen: 85. Gelb-Rote Karte gegen Sesko (Leipzig). 88. Gelb-Rote Karte gegen Openda (Leipzig). VfB Stuttgart ohne Stergiou (Ersatz) und Rieder (Ersatz).

Union Berlin – Augsburg 0:2

Einen perfekten Einstand bei seinem neuen Klub erlebte Cédric Zesiger. Der Verteidiger trug mit einer guten Leistung zum 2:0-Sieg von Augsburg bei Union Berlin bei. Es war für die Augsburger um Doppeltorschütze Alexis Claude-Maurice der erste Auswärtssieg seit dem letzten März.

Cédric Zesiger spielte bei seinem Debüt für den neuen Klub gleich über die volle Distanz. Bild: www.imago-images.de

Union Berlin - Augsburg 0:2 (0:2).

21'560 Zuschauer.

Tore: 8. Claude-Maurice 0:1. 30. Claude-Maurice 0:2.

Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger.

Bochum – St. Pauli 1:0

Dem Schlusslicht Bochum gelang gegen St. Pauli der zweite Saisonsieg. Philipp Hofmann erzielte in der 67. Minute das einzige Tor der Partie. Bochum rückte bis auf zwei Punkte an den Vorletzten Holstein Kiel heran und kann sogar auf zwei weitere Zähler hoffen. Dann nämlich, wenn das Spiel der 14. Runde gegen Union Berlin wie vom Sportgericht vorgesehen mit einem Forfaitsieg der Bochumer gewertet wird. Union hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.

Bochum - St. Pauli 1:0 (0:0).

26'000 Zuschauer.

Tor: 66. Hofmann 1:0.

Bemerkungen: 94. Rote Karte gegen Dzwigala (St. Pauli, grobes Foul). Bochum ohne Loosli (Ersatz).

Bremen – Heidenheim 3:3

Dieses Unentschieden wird die Bremer schmerzen. Im heimischen Weserstadion ging der SV Werder dreimal in Führung, doch wurde diese dreimal aus der Hand gegeben. Den Schlusspunkt setzte Heidenheims Léo Scienza in der 95. Minute mit einem schönen Freistosstreffer. Dank des Punktgewinns verlässt das Team von Frank Schmidt den Relegationsplatz, Bremen hätte mit einem Sieg hingegen bis auf Platz 7 springen können.

Werder Bremen - Heidenheim 3:3 (1:1).

39'350 Zuschauer.

Tore: 1. Grüll 1:0. 30. Schöppner 1:1. 56. Ducksch 2:1. 61. Kerber 2:2. 79. Grüll 3:2. 95. Léo Scienza 3:3.

Premier League

Arsenal – Tottenham 2:1

Arsenal gewinnt das Nordlondoner Derby gegen Tottenham und verkürzt den Rückstand auf den Premier-League-Leader FC Liverpool. Nach 21 Runden liegen die Gunners sieben Verlustpunkte hinter den Reds.

Arsenal profitierte vom Unentschieden der Liverpooler am Vortag im Spitzenspiel gegen Nottingham. Daheim gegen den Erzrivalen Tottenham machte Arsenal den Unterschied in den Schlussminuten der ersten Halbzeit. Ein Eigentor und das erste Tor des Belgiers Leandro Trossard seit Ende November sorgten für die Wende zum 2:1.

Leandro Trossard schoss Arsenal zum Sieg. Bild: keystone

Arsenal - Tottenham 2:1 (2:1).

Tore: 25. Son 0:1. 40. Solanke (Eigentor) 1:1. 44. Trossard 2:1.

Newcastle – Wolverhampton 3:0

Das viertplatzierte Newcastle kam ohne den krankheitsbedingt abwesenden Fabian Schär zu einem 3:0-Heimsieg gegen Wolverhampton. Dabei brillierte Alexander Isak mit zwei Toren. Seit acht Spielen hat der 25-jährige Stürmer immer mindestens einen Treffer erzielt und steht nun bei 15 Saisontoren. In der anstehenden WM-Qualifikation wird er mit Schweden die Schweizer Defensive fordern.

Alexander Isak zeigt sich weiterhin in Topform. Bild: keystone

Newcastle - Wolverhampton 3:0 (1:0).

Tore: 34. Isak 1:0. 57. Isak 2:0. 74. Gordon 3:0.

Bemerkungen: Newcastle ohne Schär (krank).

Serie A

Inter Mailand – Bologna 2:2

Yann Sommer erleidet mit Inter Mailand im Meisterrennen der Serie A einen kleinen Rückschlag. Der Titelverteidiger kommt im Nachholspiel gegen den FC Bologna nur zu einem 2:2 und liegt drei Punkte hinter dem Leader Napoli, der eine Partie mehr ausgetragen hat.

Sommer war bis zum 0:1 (15.) fast sechseinhalb Stunden in der Meisterschaft ohne Gegentor geblieben. Der Treffer von Santiago Castro schien zunächst ohne Konsequenzen für die Mailänder zu bleiben, weil Denzel Dumfries und Lautaro Martinez noch vor der Pause für die Wende sorgten. Doch Emil Holm traf in der zweiten Halbzeit zum 2:2 und stoppte die Siegesserie von Inter, das zuletzt in der Serie A fünfmal in Folge gewonnen hatte. Bei Bologna standen Remo Freuler als Captain und Dan Ndoye in der Startformation.

Inter Mailand - Bologna 2:2 (2:1).

Tore: 15. Castro 0:1. 19. Dumfries 1:1. 45. Martinez 2:1. 64. Holm 2:2.

Bemerkungen: Inter Mailand mit Sommer. Bologna mit Freuler (bis 88.) und Ndoye, ohne Aebischer (verletzt).