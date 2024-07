«Danke für alles. Mehr habe ich nicht zu sagen» – Nati lässt sich bei der Rückkehr feiern

Nach der bitteren Niederlage im EM-Viertelfinal ist die Nati in die Schweiz zurückgekehrt. Dabei stiess sie trotz der Enttäuschung vom Samstagabend auf grosses Interesse. Wie eine watson-Reporterin vor Ort berichtet, waren mehr als 1000 Leute bei der Europaallee in Zürich, wo das Team ankam.

So wird die Nati nach dem EM-Out in Zürich empfangen: 1 / 10 So wird die Nati nach dem EM-Out in Zürich empfangen Grosses Interesse: Mehr als 1000 Fans warten in Zürich auf die Nati. quelle: keystone / ennio leanza

Beim Anlass, der von SRF-Mann Rainer Maria Salzgeber moderiert wurde, herrschte eine gute Stimmung. Die Fans sangen Lieder und applaudierten den Spielern. Diese wurden einzeln auf die Bühne gerufen. «Vielen Dank für den Support. Wir haben alles gegeben», bedankte sich Captain Granit Xhaka deshalb. Und Ricardo Rodriguez hielt sich kurz:

«Danke für alles. Mehr habe ich nicht zu sagen.»

Auch Manuel Akanji, tragischer Held beim Penaltyschiessen, konnte wieder lächeln. «Es war eine unglaubliche Stimmung bei jedem Spiel», sagte er. Er blickte bereits nach vorne und versprach, alles zu probieren, dass das nächste Turnier noch erfolgreicher werde. Ähnlich tönte es auch bei Xherdan Shaqiri: «Man hat gesehen, wir sind nicht mehr die kleine Schweiz», sagte er. «Wir können mithalten.»

Die Fans feiern Xherdan Shaqiri Video: watson

Besonders laut wurde es schliesslich auch, als Trainer Murat Yakin auf die Bühne kam. Der Coach genoss das Bad in der Menge sichtlich und machte mit den Fans die Welle. Zudem deutete er einmal mehr an, an einer Vertragsverlängerung mit dem Verband Interesse zu haben.

Murat Yakin macht die Welle Video: watson

Nach dem Anlass nahmen sich die Spieler schliesslich noch Zeit für Autogramme und Fotos. Es war ihr letzter Auftritt in dieser Saison – nun stehen Ferien an, ehe die neue Saison startet. Die nächsten Spiele der Nati finden im September statt – dann geht es in der Nations League gegen Dänemark und Serbien. (dab)

