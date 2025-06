Lando Norris fuhr seinem Teamkollegen ins Heck und schied aus. Bild: keystone

McLaren-Piloten stossen zusammen – Russell siegt, Sauber punktet in Kanada

George Russell gewinnt im Mercedes den GP von Kanada in Montreal und feiert den vierten GP-Sieg in der Formel 1. Max Verstappen (Red Bull) und Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) komplettieren das Podest. Nico Hülkenberg im Sauber holt als Achter wieder WM-Punkte.

Zwar feierte George Russell einen Start-Ziel-Sieg. Ausserdem endete das Rennen hinter dem «Safety-Car». Dennoch verlief das Rennen spektakulär. Im achten Rennen gewann mit Mercedes ein vierter Rennstall. Erstmals diese Saison schafft es kein McLaren aufs Podest. Mit dem erst 18-jährigen Italiener Kimi Antonelli schaffte es erstmals seit 16 Jahren wieder ein Italiener aufs Podest. Und erstmals knallte es zwischen den beiden McLaren von Oscar Piastri und Lando Norris. Das führte zum neutralisierten Rennende. Piastri beendete das Rennen auf Platz 4; Norris schied wegen des von ihm verursachten Unfalls aus.

Der Brite, der seinen australischen Teamkollegen überholen wollte und ihm dabei ins Heck fuhr, entschuldigte sich danach am Funk: «Es tut mir leid. Das war alles meine Schuld, mein Fehler. Das war dumm von mir.» In der WM-Wertung vergrösserte Piastri den Abstand auf seinen ersten Verfolger Norris so auf 22 Punkte.

Nach dem sensationellem 5. Platz beim letzten Grand Prix in Barcelona konnte Nico Hülkenberg im Sauber erneut um die Punkte mitfahren. Hülkenberg startete als 13, profitierte dann von einem Rencontre zwischen Franco Colapinto im Alpine und Alexander Albon im Williams und machte in der ersten Runde gleich vier Plätze gut. Diese Position verteidigte der Deutsche danach gekonnt. Dank des Ausfalls von Norris rutschte der Deutsche kurz vor Schluss noch auf den 8. Platz vor. Teamkollege Gabriel Bortoleto beendete das Rennen auf Platz 14.

Schauplatz des nächsten Grand Prix ist in zwei Wochen der Red Bull Ring in Spielberg in der Steiermark. (nih/sda)