Neymar vom Pech verfolgt: PSG-Star fällt voraussichtlich gegen Bayern aus

Vor dem Hinspiel hatte es noch ein Rätselraten um die Fitness des angeschlagenen Mbappé gegeben. Der Stürmer wurde schliesslich in der zweiten Halbzeit eingewechselt, konnte die 0:1-Niederlage aber nicht mehr verhindern.

Der Südamerikaner hatte sich die Verletzung beim 4:3 am Sonntag in der französischen Meisterschaft gegen den OSC Lille im Prinzenpark zugezogen. Teamkollege Kylian Mbappé schickte Neymar schon beste Genesungswünsche. «Bleib stark. Das Team wartet auf Dich», schrieb der WM-Torschützenkönig auf Instagram .

Die Zeitung bezog sich dabei allerdings noch auf die Untersuchung vom Sonntag. Diese hatte laut PSG eine Verstauchung des rechten Knöchels beim Offensivspieler ergeben. Weitere Untersuchungen sollen darüber Aufschluss geben, ob die Bänder in Mitleidenschaft gezogen wurden und wie lange Neymar tatsächlich ausfällt.

Einem Bericht der französischen Zeitung «Le Parisien» zufolge wird «intern» bei Paris Saint-Germain mit einem Ausfall von Neymar von drei bis vier Wochen gerechnet. Der 31 Jahre alte Brasilianer würde im Rückspiel des Achtelfinales der Champions League beim deutschen Fussball-Rekordmeister FC Bayern München am 8. März «aller Wahrscheinlichkeit nach» fehlen, schrieb das Blatt aus der Hauptstadt am Montag.

Weil er sich am Knöchel verletzt, musste der Brasilianer am Wochenende ausgewechselt werden. Einem Bericht aus Frankreich zufolge, fällt der Superstar bis zu einem Monat aus.

