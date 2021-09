Sport

Fussball

Chelseas Reece James ausgeraubt – nun postet er Videos des Einbruchs



Bild: keystone

Chelseas Reece James während Match ausgeraubt – nun postet er Videos des Einbruchs

Der englische Internationale Reece James ist am Dienstag Opfer eines Einbruchs geworden. Während der 21-jährige Chelsea-Verteidiger für seinen Klub in der Champions League gegen Zenit St. Petersburg (1:0) spielte, drangen mehrere Einbrecher in das Haus des Fussballers ein. Sie stahlen unter anderem die Medaillen für den Sieg dieses Jahr in der Champions League sowie für den Vize-EM-Titel mit England.

James postete auf Instagram eine Reihe von Clips seiner Überwachungskameras, die vier vermummte Einbrecher zeigten, die in sein Haus einbrachen. Das Diebesgut war laut James ein Safe mit einigen persönlichen Gegenständen. (zap/sda/apa/reu)

