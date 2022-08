Liverpool dominiert zuhause gegen Bournemouth Bild: keystone

Liverpool schiesst sich bei 9:0-Gala den Frust vom Leib – Haaland-Hattrick zur City-Wende

Liverpool – Bournemouth 9:0

Nach drei Spielen mit nur zwei Punkten stand Liverpool in der Kritik und bereits früh in der Premier-League-Saison unter Zugzwang. Die Antwort der «Reds» viel eindrücklich aus: Sie deklassierten Bournemouth in der 4. Runde mit 9:0.

1:0 von Diaz Video: streamable

2:0 von Elliott Video: streamable

3:0 von Alexander-Arnold. Video: streamable

Deutlicher als Liverpool am Samstagnachmittag gewann in der höchsten englischen Liga seit den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts keine Mannschaft. Sechs verschiedene Liverpooler reihten sich in die Liste der Torschützen ein. Roberto Firmino und Neuzugang Luis Diaz trafen als Einzige zweimal.

4:0 von Firmino. Video: streamable

5:0 von van Dijk. Video: streamable

6:0 von Mepham (Eigentor). Video: streamable

Das 9:0 von Diaz in der 85. Minute wurden an der Anfield Road mit «Wir wollen 10»-Gesängen gefeiert. Das zehnte Tor und damit der Klubrekord fiel aber nicht mehr. Immerhin: Die alte Bestmarke vom September 1989 gegen Crystal Palace wurde egalisiert.

7:0 von Firmino Video: streamable

8:0 von Carvalho. Video: streamable

9:0 von Diaz Video: streamable

Liverpool - Bournemouth 9:0 (5:0)

Tore: 3. Diaz 1:0. 6. Elliott 2:0. 28. Alexander-Arnold 3:0. 31. Roberto Firmino 4:0. 45. Van Dijk 5:0. 46. Mepham (Eigentor) 6:0. 62. Roberto Firmino 7:0. 80. Carvalho 8:0. 85. Diaz 9:0.

Manchester City – Crystal Palace 4:2

Manchester City verhinderte die erste Niederlage dank Erling Haaland. Der von Dortmund gekommene Norweger war mit drei Toren - seinen Saisontreffern vier bis sechs – Hauptverantwortlich dafür, dass der Meister daheim gegen Crystal Palace nach 0:2-Pausenrückstand noch 4:2 gewann.

Haaland gleicht auf 2:2 aus. Video: streamja

Haaland bringt City mit 3:2 in Führung. Video: streamable

Hattrick! Haaland macht das 4:2 für City. Video: streamja

Manchester City - Crystal Palace 4:2 (0:2)

Tore: 4. Stones (Eigentor) 0:1. 21. Andersen 0:2. 53. Bernardo Silva 1:2. 62. Haaland 2:2. 70. Haaland 3:2. 81. Haaland 4:2.

Southampton – Manchester United 0:1

Manchester United feiert den zweiten Saisonsieg. Auswärts bei Southampton mussten die Red Devils aber Geduld beweisen. Bruno Fernandes erzielte nach 55. Minuten den einzigen Treffer des Spiels.

Bruno Fernandes erzielt das einzige Tor des Spiels. Video: streamable

Southampton - Manchester United 0:1 (0:0)

Tor: 55. Fernandes 0:1.

Chelsea – Leicester 2:1

Chelsea gewann zuhause gegen Leicester mit 2:1, beide Tore erzielte Raheem Sterling. Die «Blues» feierten diesen Erfolg, obwohl sie mehr als 60 Minuten in Unterzahl spielen mussten, nachdem Gallagher in der 28. Minute mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Sterling bringt Chelsea in Führung. Video: streamable

Sterling doppelt für Chelsea nach. Video: streamable

Chelsea - Leicester 2:1 (0:0)

Tore: 47. Sterling 1:0. 63. Sterling 2:0. 67. Barnes 2:1. - Bemerkungen: 28. Gelb-Rote Karte gegen Gallagher (Chelsea). (abu/sda)

