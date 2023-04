YB könnte schon in einer Woche Meister werden – unter diesen Umständen

Am Wochenende beginnt das letzte Viertel der Super-League-Saison. Das erwartet die Fans bis zum letzten Spieltag.

Wie sieht das Restprogramm aus?

Die letzten neun Runden der Saison werden innert gut sechs Wochen ausgetragen. Die Schlussrunde findet am Pfingstmontag, 29. Mai statt. Während YB und Lugano am Sonntag, 4. Juni den Cupfinal bestreiten, stehen für den Tabellenletzten der Super League die Barrage-Spiele gegen den Dritten der Challenge League an. Die definitiven Termine dafür hat die Liga noch nicht festgelegt.

YB jubelt beim Cup-Halbfinal gegen den FC Basel. Am Sonntag spielen die beiden Teams erneut, diesmal in der Meisterschaft und in Basel. Bild: keystone

Wann wird YB Meister?

17 Punkte Vorsprung weist YB auf seinen ersten Verfolger auf. Längst ist klar, dass die Berner ihren 16. Meisterschaftstitel gewinnen werden. Doch wann? Rein rechnerisch haben derzeit alle Teams bis auf Sion und Winterthur noch die Möglichkeit, den 1. Platz zu erobern. Diese Gruppe wird sich in den nächsten Spieltagen allerdings stark dezimieren. Gewinnt YB am Sonntag gegen Basel, könnten die Berner bereits im darauffolgenden Heimspiel – mit einem weiteren Erfolg gegen Servette – Meister werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Genfer am Samstag gegen Lugano Punkte abgeben und kein anderes Team die Marke von 42 Punkten erreicht. Es wäre das dritte Mal nach 2019 und 2021, dass YB bereits nach dem 29. Spieltag den Titel feiern könnte.

Egalisiert oder bricht YB weitere Rekorde?

Eher nein. Die meisten Siege in einer Saison (29) sowie die meisten Punkte (91) sind Werte, die für die Young Boys nicht mehr zu erreichen sind. Die 17 Punkte Abstand auf Servette sind zwar beträchtlich, der Rekord – ebenfalls von YB aufgestellt (2020/21) – liegt jedoch bei 31 Zählern. Sollten die Berner ungeschlagen bleiben, würden sie den Rekord für die wenigsten Niederlagen in einer Saison egalisieren. Es wäre das vierte Mal, dass ein Team eine Saison mit nur zwei Niederlagen beendet (2013/14 sowie 2016/17 Basel, 2020/21 YB).

Um was geht es für die anderen Teams?

Hinter YB sind die Teams nahe beieinander. Das zweitplatzierte Servette liegt nur sechs Punkte vor dem siebtplatzierten GC. Der Tabellenrang der Genfer ist indes begehrt. Zum ersten Mal seit 2019 berechtigt dieser zur Teilnahme an der Qualifikation für die Champions League. Die Mannschaften auf den Plätzen 3 und 4 bestreiten die Qualifikation für die Conference League. Zählt der Cupsieger zu den besten vier Teams, kommt auch der Fünftklassierte auf der europäischen Bühne zum Zug. Es können sich also noch praktisch alle Teams Hoffnungen machen.

Gibt es so viele Unentschieden wie noch nie?

In der letzten Saison, in der die Super League mit zehn Mannschaften durchgeführt wird (seit 2003), dürfte es so viele Unentschieden geben wie noch nie. Bisher gab es drei Spielzeiten mit insgesamt 51 Punkteteilungen (darunter die beiden letzten). Dieser Wert wird wahrscheinlich übertroffen – vielleicht sogar deutlich. Denn in den bisher 27. Spielrunden (135 Spiele) gab es bereits 48 Unentschieden. (sda)