King Charles III. spricht mit David Beckham an den Geburtstagsfeierlichkeiten des Königs. Bild: keystone

People-News

David Beckham wird zum Ritter geschlagen – und darf sich nun «Sir» nennen

Der frühere englische Fussball-Nationalspieler David Beckham wird vom britischen Königshaus nach jahrelangem Warten zum Ritter geschlagen.

Beckham wird für seine Verdienste für Grossbritannien in den Rang des «Knight Bachelor» – eines Ritters ohne Ordenszugehörigkeit – erhoben, wie aus der Liste der «King's Birthday Honours» hervorgeht. Auf dieser sind alle royalen Ehrungen zu den offiziellen Geburtstagsfeierlichkeiten für König Charles III. an diesem Samstag festgehalten. Der langjährige Captain des englischen Nationalteams darf sich damit Sir David Beckham nennen.

Er habe sich nie vorstellen können, eine solch ehrenvolle Auszeichnung zu bekommen, sagte der 50-Jährige der Nachrichtenagentur PA.

«Ich bin unheimlich stolz, und es ist ein sehr emotionaler Moment für mich, den ich mit meiner Familie teilen kann.» David Beckham

Beckham gewann während seiner Karriere zahlreiche Titel. Zu den Höhepunkten gehört der Champions-League-Sieg 1999 mit Manchester United im legendären Final gegen Bayern München. Seit dem Rücktritt im Jahr 2013 ist der 50-Jährige als Unternehmer und weiter als Model tätig. Ihm gehört der amerikanische MLS-Klub Inter Miami, bei dem unter anderem Lionel Messi spielt. 2003 war Beckham bereits in den Rang des «Officer of the Order of the British Empire» (OBE) erhoben worden. (sda/afp/apa)