Cedric Brunner nach Zusammenprall im Krankenhaus – Gladbach und Wolfsburg siegen

Die Schweizer in Mönchengladbach und in Wolfsburg sind die Abstiegssorgen nach der 29. Runde los. Die Gladbacher siegen beim Schlusslicht Greuther Fürth mit 2:0, Wolfsburg bezwingt Arminia Bielefeld mit 4:0.

Bayern – Augsburg 1:0

Bayern München verteidigte an der Tabellenspitze seinen Neun-Punkte-Vorsprung auf Dortmund. In der 82. Minute traf Robert Lewandowski mit einem Handspenalty zum 1:0-Sieg gegen Augsburg. Für den Polen war es das 32. Saisontor.

Video: streamable

Greuther Fürth – Gladbach 0:2

Die französischen Stürmer Marcus Thuram und Alassane Pléa sorgten mit ihren Toren in den ersten 25 Minuten früh für einen angenehmes Polster der Gladbacher auf dem Weg zum vierten Spiel ohne Niederlage. Goalie Yann Sommer, der sich vor einer Woche gegen Mainz Bestnoten geholt hatte, war selten gefordert. Auch Nico Elvedi und Breel Embolo spielten für Gladbach durch.

Thuram bringt Gladbach in Führung. Video: streamable

Plea erhöht für Gladbach vom Punkt. Video: streamable

Köln – Mainz 3:2

In Köln war der junge Luca Kilian mit seinem ersten Bundesligatreffer der Matchwinner. Der frühere deutsche Nachwuchs-Internationale traf in der Schlussphase zum 3:2-Heimsieg gegen Mainz. Für die Mainzer war die Niederlage besonders bitter, weil sie noch in der 60. Minute mit 2:0 geführt hatten, und weil Kilian in dieser Saison von Mainz an die Kölner ausgeliehen ist.

Burkardt bringt Mainz in Führung. Video: streamable

Onisiwo erhöht für Mainz. Video: streamable

Skhiri bringt Köln wieder heran. Video: streamable

Ljubicic gleicht für Köln aus. Video: streamable

Kilian schiesst Köln in Führung. Video: streamable

Wolfsburg – Bielefeld 4:0

Cédric Brunner verletzte sich im Bundesligaspiel zwischen Wolfsburg und Bielefeld am Kopf und musste mit der Trage vom Platz getragen werden. Wie schwer sich der Schweizer verletzt hat, ist noch unklar.

Der Bielefelder Aussenverteidiger Brunner prallte bei einem Kopfballduell heftig mit dem Wolfsburger Jonas Wind zusammen. Beide blieben am Kopf getroffen zunächst auf dem Rasen liegen. Während sich Wind nach einer Weile wieder aufrappeln konnte, war Brunner bewusstlos und wurde minutenlang behandelt. An der Reaktion, der um ihn herumstehenden Spieler unmittelbar nach dem Zusammenstoss war zu erkennen, dass die Lage besorgniserregend war.

Wie Arminia Bielefeld mitteilt, ist der Schweizer Verteidiger bei Bewusstsein und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht.

Im Spiel erholte sich Bielefeld nicht mehr vom frühen gesundheitlichen Schock und ging mit 0:4 unter.

Nmecha bringt Wolfsburg in Führung. Video: streamable

Nmecha doppelt für Wolfsburg nach. Video: streamable

Arnold erhöht mit einem Freistoss. Video: streamable

Kruse stellt auf 4:0. Video: streamable

(abu/sda)

Die Tabelle