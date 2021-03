Sport

Fussball

DFB-Pokal: Jadon Sancho schiesst den BVB in den Halbfinal



Bild: keystone

Borussen-Duell geht an Dortmund – Sancho schiesst den BVB in den Pokal-Halbfinal

Dortmund hat mit einem 1:0-Sieg im Borussen-Duell in Mönchengladbach die Halbfinals im deutschen Cupwettbewerb erreicht. Das Tor erzielte Jadon Sancho in der 65. Minute.

Von der breiten Schweizer Fraktion in beiden Mannschaften spielten nur Nico Elvedi und Marvin Hitz von Anfang an. Gladbachs Tor hütete, wie im Cupwettbewerb üblich, Ersatzgoalie Tobias Sippel anstelle von Yann Sommer. Denis Zakaria und Breel Embolo wurden bei Gladbach für die Schlussphase eingewechselt.

Kurz vor Jadon Sanchos Siegestor verhinderte Marvin Hitz Dortmunds Rückstand mit einer Glanzparade auf einen Schuss von Ramy Bensebaini.

Gladbach muss nun in der Meisterschaft eine Aufholjagd starten, um erneut in den Europacup zu gelangen. Im Achtelfinal der Champions League droht nach dem 0:2 im Hinspiel gegen Manchester City das Out. Seit Trainer Marco Rose vor gut zwei Wochen seinen Entscheid öffentlich machte, im Sommer nach Dortmund zu wechseln, geht es für die Gladbacher bergab: Die Cupniederlage ausgerechnet gegen Roses künftigen Klub war die vierte Pflichtspiel-Niederlage am Stück.

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 0:1 (0:0)

Tor: 66. Sancho 0:1.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ab 76. mit Zakaria und Embolo, ohne Sommer (Ersatz) und Lang (nicht im Aufgebot). Borussia Dortmund mit Hitz, ohne Akanji (verletzt) und Bürki (Ersatz). 93. Gelb-rote Karte gegen Dahoud (Borussia Dortmund). (pre/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die grössten Sensationen im DFB-Pokal Penalty-Duell gegen Pascal Zuberbühler Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter