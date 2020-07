Sport

Premier League: Arsenal bodigt ManCity und steht im FA-Cup-Final



Norwich – Burnley 0:2 (0:1) FA Cup, Halbfinal:

Arsenal – ManCity 2:0 (1:0)

Arsenal bodigt ManCity und steht im FA-Cup-Final – Drmic fliegt mit Rot vom Platz

Der FC Arsenal steht im Finale des FA Cup. Gegen Manchester City gab es nur wenige Tage nach dem Sieg gegen Liverpool einen überraschenden 2:0-Sieg im Wembley-Stadion. Beide Tore für die «Gunners» erzielt Pierre-Emerick Aubameyang. City gab zwar den Ton in der Partie an, das Team von Trainer Mikel Artetea – einst Co-Trainer von Pepe Guardiola bei ManCity – konterte jedoch clever und siegte am Ende nicht unverdient. Granit Xhaka spielte bei Arsenal durch und zeigte eine starke Leistung.

Arsenal - Manchester City 2:0 (1:0)

Wembley, London.

Tore: 19. Aubameyang 1:0. 71. Aubameyang 2:0.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka.

Norwich – Burnley 0:2

Der letzte Heimauftritt des bereits als Absteiger feststehenden Norwich City verläuft wie schon die ganze Saison: äusserst unglücklich. Von der 35. bis 45. Minute fliegen mit Emiliano Buendia und Josip Drmic gleich zwei Spieler der «Canaries» vom Platz. Erst muss Buendia für einen Ellbogenschlag vorzeitig runter, dann der Schweizer Nationalspieler für ein überhartes Einsteigen an der Mittellinie.

Doch damit nicht genug für Norwich. Kurz vor der Pause trifft Burnleys Chris Wood per Fallrückzieher zum 1:0. Zu neunt wehrt sich das Team von Trainer Daniel Farke, das bis zur Pause mit Timm Klose spielt, nach Wiederbeginn tapfer gegen eine Kanterniederlage. Erst kurz vor Schluss fällt das 0:2 – und es passt zum Spiel wie die Faust aufs Auge. Verteidiger Ben Godfrey befördert den Ball mit einer Slapstick-Einlage ins eigene Netz.

Norwich City - Burnley 0:2 (0:1)

Tore: 45. Wood 0:1. 80. Godfrey (Eigentor) 0:2.

Bemerkungen: Norwich City mit Klose und Drmic (Rote Karte wegen Fouls in der 45 Minute. Weitere Rote Karte gegen Norwich City: 35. Buendia (Foul). (pre/sda)

