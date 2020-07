Liverpool taucht bei Arsenal und verpasst Punkterekord – Schär patzt bei Newcastle-Pleite

Liverpool bekommt den Meister-Pokal im Anfield

Der neue englische Meister Liverpool bekommt die Trophäe am nächsten Mittwochabend nach dem Spiel gegen Chelsea in seiner Heimstätte an der Anfield Road überreicht.Weil Fans wegen der Corona-Pandemie nicht dabei sein können, sei eine spezielle Zeremonie im Stadion geplant, teilte die Premier League mit.



Liverpools derzeit verletzter Profi Jordan Henderson wird in einer Woche die Trophäe als erster Captain der Reds seit 30 Jahren in die Höhe stemmen. Das Team bekomme die Trophäe auf einem Podium auf der Kop überreicht – der für ihre Lautstärke berühmten Kulttribüne von Anfield.



Überall sollen Banner von Fans hängen, die Medaillen werden von der schottischen Liverpool-Legende Kenny Dalglish überreicht. Die Mannschaft des deutschen Erfolgstrainers Jürgen Klopp hatte Ende Juni zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder die Meisterschaft geholt. 1990 war Liverpool unter Trainer Dalglish zuletzt englischer Champion geworden. (sda)