Polizei vermeldet keine grossen Zwischenfälle nach dem Zürcher Derby

Während des Spiels seien in beiden Fankurven diverse pyrotechnische Gegenstände gezündet worden. Nach dem Schlusspfiff verliessen die GC-Fans laut Mitteilung rasch das Stadion. Die FCZ-Fans seien etwas länger in der Südkurve geblieben und hätten ihr Team gefeiert. Beim Bahnhof Hardbrücke und am Hauptbahnhof habe die Polizei ein Aufeinandertreffen der gegnerischen Fans verhindert. Beim Hauptbahnhof habe das Sicherheitspersonal Pfefferspray eingesetzt.

Auf dem Weg zum Spiel seien die Fans der Grasshoppers daran gehindert worden, über die Hardbrücke zu marschieren, teilte die Stadtpolizei Zürich am späten Dienstagabend mit. Sie seien via Duttweilerbrücke zum Stadion Letzigrund gegangen. Die FCZ-Fans hätten sich direkt beim Stadion versammelt.

Bild: keystone

