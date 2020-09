Sport

Fussball

YB wendet das Startspiel gegen den FCZ – Luzern verliert in Lugano



Bild: keystone

YB wendet das Startspiel gegen den FCZ – Luzern verliert in Lugano

YB – FC Zürich 2:1

» Zum Liveticker

Bild: keystone

«Ich musste längere Zeit auf ein Tor warten, umso schöner, dass es gleich ein Siegtreffer ist», freute sich der YB-Offensivspieler Christian Fassnacht im «Teleclub»-Interview. «Mit einem Erfolg in die Saison starten zu können, ist optimal.» Sein neuer Mitspieler Silvan Hefti, von St.Gallen gekommen, ergänzte: «Über weite Strecken gelang es uns, unseren Plan durchzuziehen, es war ein guter Auftritt.»

FCZ-Verteidiger Tobias Schättin fand, sein Team habe lange mithalten können. «YB ist Meister, da ist es als Auswärtsteam immer schwierig. Wir glaubten aber in jeden Fall an unsere Chance und am Ende, als beide Teams nur noch zu zehnt waren, fehlte nicht viel.»

Wankdorf, 1000 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 5. Kololli (Ceesay) 0:1. 24. Mambimbi (Zesiger) 1:1. 69. Fassnacht (Garcia) 2:1.

Young Boys: Faivre; Hefti, Camara (84. Lefort), Zesiger, Garcia; Fassnacht (89. Elia), Lustenberger, Sierro, Moumi Ngamaleu (84. Sulejmani); Mambimbi (73. Gaudino), Nsame (89. Siebatcheu).

Zürich: Brecher; Wallner, Sobiech, Sohm, Schättin (84. Winter); Domgjoni, Hekuran Kryeziu; Koide (59. Nathan), Marchesano, Kololli (44. Khelifi); Ceesay (84. Kramer).

Bemerkungen: Young Boys ohne Aebischer, Von Ballmoos, Martins, Spielmann, Lauper und Petignat (alle verletzt/rekonvaleszent). Zürich ohne Tosin, Omeragic, Rohner (alle verletzt) und Janjicic (krank). Kololli verletzt ausgeschieden. 15. Kopfball von Fassnacht ans Lattenkreuz. 56. Gelb-rote Karte gegen Hekuran Kryeziu (Foul). 70. Gelb-rote Karte gegen Zesiger (Foul). Verwarnungen: 28. Ceesay (Foul), 45. Hekuran Kryeziu (Foul).

Lugano – Luzern 2:1

Der FC Lugano feierte zum Auftakt der Super League einen verdienten Heimsieg. Die Tessiner setzten sich dank einer starken ersten Halbzeit gegen Luzern mit 2:1 durch. Das Aufbäumen der ersatzgeschwächten Gäste kam zu spät. Das Team von Fabio Celestini hatte sich nach der Pause zwar gesteigert, kam aber erst in der Nachspielzeit durch ein Eigentor von Miroslav Covilo zum Anschlusstreffer.



Vor der Pause war der Gastgeber tonangebend und effizient im Abschluss. Alexander Gerndt überraschte in der 20. Minute mit einem satten Schuss aus 25 Metern Luzerns Keeper David Zibung, der erstmals seit über einem Jahr wieder das FCL-Tor hütete, da Stammkeeper Marius Müller wegen Vaterfreuden fehlte. Das 2:0 nach gut einer halben Stunde war die Folge einer schönen Kombination von Numa Lavanchy, Jonathan Sabbatini und Mattia Bottani, der souverän und überlegt abschloss.

Bild: keystone

Ernsthaft in Probleme kam das Team von Maurizio Jacobacci danach nicht mehr, auch wenn es in der Schlussphase in Unterzahl agieren musste. Christopher Lungoyi sah drei Minuten nach seiner Auswechslung nach einem harten Foul die Rote Karte (69.). Luzern konnte daraus aber keinen Profit schlagen und setzte seine Negativserie fort. In den letzten Saison konnten die Zentralschweizer gegen die Tessiner nie gewinnen. (ram/sda)

Cornaredo, 1000 Zuschauer. - SR Schärer.

Tore: 20. Gerndt 1:0. 32. Bottani (Sabbatini) 2:0. 92. Covilo (Eigentor) 2:1.

Lugano: Osigwe; Kecskes, Maric, Daprelà; Lovric (83. Covilo); Lavanchy, Custodio (91. Guidotti), Sabbatini, Guerrero; Bottani (66. Lungoyi); Gerndt (83. Holender).

Luzern: Zibung; Schulz, Lucas, Knezevic, Sidler; Emini (59. Ndenge), Voca (74. Schaub), Ugrinic (59. Kakabadse); Ndiaye, Marleku (46. Lang), Schürpf.

Bemerkungen: Lugano ohne Baumann und Macek (beide verletzt), Luzern ohne Müller (wurde Vater), Binous, Burch, Bürki, Grether, Owusu und Schwegler (alle verletzt). 69. Platzverweis Lungoyi (Tätlichkeit). Verwarnungen: 5. Voca (Foul). 30. Custodio (Foul). 55. Guerrero (Foul). 78. Gerndt (Foul).

Die Tabelle

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die Bundesliga-Schweizer 2020/21 Hoaraus Abschiedsgeschenk an die YB-Fans Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter