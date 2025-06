Der legendäre Jerry Buss (r.) mit seiner Tochter Jeanie im Jahr 2006. Bild: www.imago-images.de

Unfassbare Summe! Legendäre Besitzerfamilie verkauft Los Angeles Lakers nach 46 Jahren

Niklas Helbling Folge mir

Mehr «Sport»

Die Los Angeles Lakers sind untrennbar mit dem Namen Buss verbunden. 1979 kaufte Jerry Buss das Basketballteam zusammen mit den Kings, dem Eishockey-Franchise in LA, für 67,5 Millionen Dollar. Die Kings verkaufte er acht Jahre später wieder, die Lakers machte der legendäre Besitzer hingegen zu einem der erfolgreichsten und vor allem berühmtesten Sportteams der Welt.

Spieler wie Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson oder später auch Shaquille O'Neal und Kobe Bryant trugen das lila-goldene Trikot während Jerry Buss' Ägide. Zehn NBA-Meisterschaften gewannen die Lakers in dieser Zeit. Wer sich für die Anfänge von Buss als Lakers-Besitzer interessiert, dem sei die Serie «Winning Time» ans Herz gelegt. Vor seinem Tod im Jahr 2013 übergab er die Verantwortung an seinen Sohn Jim und seine Tochter Jeanie, die zur Präsidentin aufstieg und ihren Bruder vier Jahre später nach längeren Spannungen entliess. 2020 gewannen die Lakers angeführt von LeBron James dann erneut den NBA-Titel.

2020 gewannen LeBron James (mit den Trophäen) und die Lakers die NBA-Championship. Bild: keystone

Nun soll die Familie Buss ihre Anteile an den Los Angeles Lakers nach 46 Jahren aber abgeben. Und zwar für die unglaubliche Summe von 10 Milliarden US-Dollar. Käufer sei gemäss übereinstimmenden Medienberichten Mark Walter, der bereits die Baseball-Franchise Los Angeles Dodgers besitzt. Noch nie wurde für ein Sportteam so viel Geld ausgegeben. Der Unternehmer besitzt schon seit 2021 Anteile an den LA Lakers und wird jetzt zum Mehrheitsaktionär.

Rechnet man den Betrag hoch, wird der Wert des NBA-Franchises insgesamt auf 12 Milliarden Dollar geschätzt. Dies übersteigt den Wert der Boston Celtics, Rekordmeister der nordamerikanischen Basketball-Liga, die erst im März für 6,1 Milliarden Dollar verkauft wurden, deutlich.

Teil der Einigung sei, dass Jeanie Buss Präsidentin des Teams und in Sportbelangen weiterhin Entscheidungsträgerin bleibe. Die Buss-Familie, Jerry Buss hatte seine Anteile gleichmässig an seine sechs Kinder verteilt, behalte vorübergehend noch 15 Prozent der Anteile an den Lakers, deren grosser Star neben LeBron James der 26-jährige Luka Doncic ist. Noch ist der Verkauf nicht offiziell. Zwar haben die Buss-Geschwister per Mehrheitsentscheid zugestimmt, doch müssen auch die Besitzer der 29 anderen NBA-Teams zustimmen, was aber eine Formalität sein dürfte.

Der neue Lakers-Besitzer Mark Walter. Bild: www.imago-images.de

Der neue Besitzer und Finanzier Mark Walters verfügt neben den Los Angeles Dodgers auch über Anteile an Premier-League-Klub Chelsea, WNBA-Team Los Angeles Sparks und mehreren Motorsport-Teams, darunter Cadillac, das nächste Saison in die Formel 1 einsteigt.