Der arbeitslose Jack Wilshere sucht neuen Klub – und haut dieses urkomische Video raus

Seit dem vergangenen Sommer ist Jack Wilshere vereinslos. Dies trotz eines Leistungsnachweises von 34 Spielen für die englische Nationalmannschaft, 182 Partien in der Premier League und 22 Einsätzen in der Champions League .

Kopfschütteln Down Under – Ungeimpfter Djokovic sorgt für heftige Reaktionen in Australien

Europameister Insigne wechselt im Sommer in die MLS +++ Luzern holt Simani aus Vaduz

Im neuen Jahr beginnt in Europa traditionell wieder das Winter-Transferfenster. In den Topligen des Kontinents, also in England, Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich, dauert dieses vom 1. Januar bis zum 31. Januar.