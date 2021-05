«Es freut mich, dass wir in den letzten zwei Wochen in zahlreichen Gesprächen eine Lösung gefunden haben. Wir haben das Glück, dass der FCB gesund da steht. Mich freut es, dass die Nachhaltigkeit und Transparenz dargelegt wurde und die Lösung finanziell gut dasteht. Ich will mich bei allen Fans und Sponsoren bedanken, die uns in der schwierigen Zeit in der Pandemie unterstützt haben. Entscheidend ist jetzt, dass wir uns auf die Zukunft konzentrieren. Wir haben den Frieden gefunden, jetzt soll das Sportliche im Zentrum stehen.»