Bundesliga: Wie Christian Gross Schalke vor dem Abstieg retten will



«Werde mit viel Zuversicht vorangehen» – so will Gross Schalke vor dem Abstieg retten

Vor rund drei Wochen hat Christian Gross den ersten Anruf von Schalke 04 bekommen, heute Sonntag ist der 66-jährige Zürcher nun offiziell als neuer Trainer der «Königsblauen» vorgestellt worden. «Er war unsere erste Option», erklärte Sportvorstand Jochen Schneider bei der offiziellen Vorstellung. Der Grund: «Christian Gross hat sowohl in Deutschland als auch in England bewiesen, dass er schwierige Missionen dieser Art erfolgreich gestalten kann.»

Gross, der mit Schneider schon von 2009 bis 2010 in Stuttgart zusammen gearbeitet hat, untschrieb auf Schalke einen Vertrag bis zum Saisonende. Das Ziel ist dabei klar – der einstige FCB-Erfolgstrainer soll den seit Monaten schlingernden Grossklub Schalke wieder auf Kurs bringen und den ersten Abstieg seit 1988 verhindern.

Am Montag wird der frühere GC- und FCB-Meistertrainer in Gelsenkirchen erstmals das Training leitet. Schon am Samstag folgt im Auswärtsspiel gegen Hertha Berlin der Auftakt in die zweite Saisonphase. Da oder spätestens eine Woche später im Heimspiel gegen Hoffenheim sollte Gross mit Schalke den ersten Saisonsieg realisieren.

Wie er den Nicht-Abstieg bewerkstelligen will und warum er den Job beim Krisenklub, der in dieser Saison bereits drei Trainer verschlissen hat und in der Bundesliga seit dem 17. Januar auf einen Sieg wartet, überhaupt übernommen hat, erklärte Gross bei seiner Vorstellung in gewohnt souveräner Art.

Christian Gross über ...

... den Grund für die Zusage: «Die Faszination Schalke – Schalke ist ein berühmter und spezieller Verein. Die Aufgabe ist ebenfalls speziell. Das Mittelfeld hat mich nie interessiert. Wenn es nach oben geht oder gegen unten, dann ist das etwas für mich. Wir haben fünf Monate Zeit, diese Mission erfolgreich zu bestreiten. Ich werde mit sehr viel Zuversicht vorangehen.»

Christian Gross ist ab sofort Chef-Trainer der Lizenzspielermannschaft des FC Schalke 04.



... seine ersten Arbeitstage: «Zuerst einmal werde ich mir einen Überblick verschaffen. Ich werde in Abstimmung mit dem Trainerteam noch einige Tests bezüglich Fitnesstand und Leistungsvermögen einbauen. Wir haben jetzt 14 Tage einigermassen normale Trainingsmöglichkeiten. Ich bin überzeugt, einige Spieler wollen mich überraschen. Das versuche ich auszunutzen.»

... die sportlichen Probleme auf Schalke: «Ich denke, wir können uns in der Kompaktheit und Effizient steigern. Mehr nach vorne tun. Aber ganz wichtig: keine Tore kriegen! Es gibt viel zu tun. Lassen Sie mich das anpacken. Die Mannschaft muss alles aus sich rausholen. [...] Sie sollte mutiger sein. Mut zahlt sich richtig eingesetzt aus. Dazu brauchts auch Cleverness. Wie Jochen schon angedeutet hat, es ist ein Marathon. Die Entscheidung wird erst Ende Saison fallen.»

... Schalke-Spieler, die ihm imponierten: «Da will ich keine benennen. Ich habe mich aber natürlich damit befasst.»

... mögliche Transfers im Winter: «Ich bin im Austausch mit Jochen Schneider und Huub Stevens. Es gibt immer Wünsche. Welcher Trainer hat die nicht? Wir versuchen, das Optimum herauszuholen. Die finanzielle Lage ist sehr, sehr angespannt. Der Verein ist bereit, alles dafür zu tun, dass Schalke den Ligaerhalt schafft. Wir haben sicher auf den Aussenbahnen Bedarf, vor allem wegen der Schnelligkeit.»

... eine mögliche Vertragsverlängerung: «Diese Frage stellt sich dann, wenn es so weit ist. Ich habe noch sehr viel Energie. Das entscheide ich aber nicht alleine. Lassen Sie mich zuerst mal die kommenden Spiele angehen.»

... Vorbilder aus dem Trainer-Metier: «Ich orientiere mich an Trainern, die den Fussball mitbestimmen. Arsène Wenger, Alex Ferguson, José Mourinho oder Huub Stevens. Es sind Trainer, die aggressiv sind, wenn es darum geht, Spiele zu gewinnen. Die positive Aggressivität ist ausschlaggebend.»

... seinen Ruf als «harter Hund»: «Ich kann Spieler auch in den Arm nehmen. Aber es kommt immer auf die Situation an. Ich bin nicht ultimativ. Ich versuche immer, den Spieler dort zu fassen, wo man noch eine Möglichkeit hat, um sein Potenzial abzurufen. Jeder Bundesliga-Spieler hat dieses Potenzial.»

... seinen Spitznamen «Alpen-Magath»: «Ich bin nicht in den Alpen aufgewachsen. Die Schweiz bietet nicht nur das Panorama mit viel Schnee, sondern ist überhaupt ein Paradies. Es ist wichtig, dass man versucht weiterzukommen. Der Mensch wächst am Widerstand. [...] Felix hat eine wunderbare Karriere als Trainer gemacht. Ich versuche aber meine Karriere nochmals weiterzubringen. Deshalb wärs ein toller Erfolg, hier den Nichtabstieg zu schaffen.»

... sein bereits verkündetes Karriereende: «So ganz stimmt das nicht, dass ich meine Karriere beendet habe. Ich habe einen anderen Berufsweg in Betracht gezogen. Aber ich habe mir immer die Möglichkeit offen gelassen, bei etwas Interessantem wie Schalke als Coach zurückzukommen. Ich war überrascht über den Anruf, aber ebenso erfreut darüber, dass Jochen sich an unsere Zeit in Stuttgart erinnern konnte.»

... seine letzten Trainer-Stationen: «Ich muss den Kritikern dagegenhalten, dass auch bei meinen letzten Stationen wie Ägypten Fussball gespielt wird vor 80'000 Fans. Was entscheidend ist, ist die Ansprache an die Spieler. Ich will, dass die Spieler mit aller Entschlossenheit die Mission angehen.»

