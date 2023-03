Bundesliga: Revierderby im Liveticker – Schalke empfängt den BVB

Nur ein Unentschieden im Derby – Dortmund muss die Bayern davonziehen lassen

Borussia Dortmund muss einen Rückschlag im Meisterrennen der Bundesliga hinnehmen. Nach acht Siegen kommt der BVB im Revierderby gegen Schalke nur zu einem 2:2. Bayern München führt nun die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung an.

Für das in diesem Kalenderjahr so erfolgreiche Borussia Dortmund war es der zweite Rückschlag innerhalb von wenigen Tagen – der zweite ohne den verletzten Schweizer Keeper Gregor Kobel. Nach dem Out in der Champions League endete die stolze Siegesserie in der Bundesliga ausgerechnet beim grossen Rivalen.

Das 2:2 durch Karaman. Video: streamja

Trotz deutlicher Überlegenheit und zweimaliger Führung durch Nico Schlotterbeck (38. zum 1:0) und Raphaël Guerreiro (60. zum 2:1) sprang nur ein Punkt heraus gegen das 2023 wie Dortmund noch ungeschlagenen Schalke. Marius Bülter nach Vorlage das starken Berners Michael Frey und Kenan Karaman in der 79. Minute glichen für die Mannschaft aus Gelsenkirchen jeweils aus.

Schalke - Dortmund 2:2 (0:1)

Tore: 38. Schlotterbeck 0:1. 50. Bülter 1:1. 60. Guerreiro 1:2. 79. Karaman 2:2.

Bemerkungen: Schalke mit Frey (bis 74.) und Brunner. Dortmund ohne Kobel (verletzt). (abu/sda)