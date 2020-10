Sport

Fussball

Europa League: Yvon Mvogo kassiert Tor von hinter der Mitellinie



Bild: www.imago-images.de

Mvogo lässt sich von hinter der Mittellinie erwischen – Tottenham taucht gegen Antwerpen

Cluj – YB 1:1

AS Rom – CSKA Sofia 0:0

Der Favorit in der YB-Gruppe stolpert. Die AS Rom macht gegen CSKA Sofia zwar das Spiel, bringt aber in 90 Minuten dennoch kein einziges Tor zustande.

AS Roma - CSKA Sofia 0:0

SR Kulbakov (BUL).

Antwerpen – Tottenham 1:0

Eine Blamage setzte es für den englischen Topklub Tottenham Hotspur ab. Das Team von José Mourinho unterlag in Belgien bei Royal Antwerp 0:1. Ein Tor des Israeli Lior Refaelov nach einer halben Stunde machte den Unterschied. Auch die Einwechslung der in der ersten Halbzeit geschonten Stars Harry Kane und Heung-Min Son zeigte bei den Spurs keine Wirkung.

Royal Antwerp - Tottenham Hotspur 1:0 (1:0)

SR Mariani (ITA).

Tor: 29. Refaelov 1:0.

Lille – Celtic Glasgow 2:2

In 28 Spielen standen Albian Ajeti und Mohamed Elyounoussi 2017/18 für den FC Basel gemeinsam auf dem Platz - sie verstanden sich auf Anhieb gut. Seit dieser Saison soll die Zusammenarbeit zwischen dem 23-jährigen Schweizer und dem 26-jährigen Norweger auch beim schottischen Meister Früchte tragen. Beim 2:2 gegen Lille führten die ehemaligen Basler die Schotten immerhin zu einem Punkt.

In der 28. Minute brachte traten die beiden Offensivspieler mit Vergangenheit in der Super League ein erstes Mal in Aktion. Ajeti legte mit dem Absatz für Elyounoussi auf, der den Ball aus 22 Metern ins Tor drehte. Noch besser für die Gäste präsentierte sich die Ausgangslage nach einer guten halben Stunde. Erneut war Elyounoussi erfolgreich, diesmal aus 13 Metern und auf Vorarbeit von Jeremie Frimpong. Das vierte sieglose Spiel von Celtic in Folge konnten letztlich auch Elyounoussi und Ajeti nicht verhindern. In der letzten halben Stunde - Ajeti stand nicht mehr auf dem Platz - vergab der Gast die 2:0-Führung noch.

Lille - Celtic Glasgow 2:2 (0:2)

SR Stavrev (MKD).

Tore: 28. Elyounoussi 0:1. 33. Elyounoussi 0:2. 67. Celik 1:2. 75. Ikoné 2:2.

Bemerkungen: Celtic Glasgow mit Ajeti (bis 64.). 40. David (Lille) scheitert mit Foulpenalty an Bain.

AC Milan – Sparta Prag 3:0

Die AC Milan feiert zuhause gegen einen Sparta Prag einen souveränen 3:0-Sieg. Der Erfolg hätte gar noch höher ausfallen können, verschoss doch Zlatan Ibrahimovic noch einen Penalty.

AC Milan - Sparta Prag 3:0 (1:0)

SR Özkahya (TUR).

Tore: 24. Diaz 1:0. 57. Leão 2:0. 66. Dalot 3:0.

Bemerkungen: 36. Ibrahimovic (Milan) schiesst Foulpenalty an die Latte.

Arsenal – Dundalik 3:0

Mit dem Schweizer Internationalen Granit Xhaka stand bei Arsenals 3:0-Sieg gegen Dundalk ein weiterer früherer Basler im Europacup im Einsatz. In Abwesenheit von Pierre Emerick-Aubameyang, der Gabuner wurde als einer von mehreren Stammspielern geschont, lief der Schweizer Internationale für die Gunners als Captain auf.

Arsenal - Dundalk 3:0 (2:0)

SR Glova (SVK).

Tore: 42. Nketiah 1:0. 44. Willock 2:0. 46. Pépé 3:0.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka (bis 74.).

Omonia Nikosia – PSV Eindhoven 1:2

Das aufgrund des Coronavirus massiv reduzierte PSV Eindhoven kam bei Omonia Nikosia zu einem 2:1. In schlechter Erinnerung bleiben wird das Spiel auf Zypern Eindhovens Schweizer Goalie Yvon Mvogo wegen einer Szene nach einer halben Stunde. Der 26-Jährige liess sich bei Jordi Gomez' 0:1 von einem hinter der Mittellinie ausgeführten Freistoss erwischen. Dank einer Doublette des niederländischen Internationalen Donyell Malen (40./92.) nahm die Partie für Mvogo und Eindhoven aber ein versöhnliches Ende.

Omonia Nikosia - PSV Eindhoven 1:2 (1:1)

SR Rumsas (LTU).

Tore: 29. Gomez 1:0. 40. Malen 1:1. 93. Malen 1:2.

Bemerkungen: PSV Eindhoven mit Mvogo.

Slavia Prag – Leverkusen 1:0

Slavia Prag - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)

SR Collum (SCO).

Tor: 80. Olayinka 1:0.

Bemerkungen: 22. Bellarabi (Bayer Leverkusen/Foul). 64. Stanciu (Slavia Prag) scheitert mit Foulpenalty an Hradecky.

AEK Athen – Leicester 1:2

AEK Athen - Leicester City 1:2 (0:2)

SR Lechner (AUT).

Tore: 18. Vardy (Foulpenalty) 0:1. 39. Choudhury 0:2. 49. Tankovic 1:2.

Bemerkungen: Leicester City ohne Jakupovic (Ersatz).

Gent – Hoffenheim 1:4

Gent - Hoffenheim 1:4 (0:1)

SR Schärer (SUI).

Tore: 36. Belfodil (Foulpenalty) 0:1. 52. Grillitsch 0:2. 73. Gacinovic 0:3. 93. Kleindienst 1:3. 94. Dabbur 1:4.

Bemerkungen: 13. Jaremtschuk (Gent) scheitert mit Foulpenalty an Baumann.

Real Sociedad – Napoli 0:1

Real Sociedad - Napoli 0:1 (0:0)

SR Pawson (ENG).

Tore: 55. Politano 0:1.

Benfica – Standard Lüttich 3:0

Benfica Lissabon - Standard Lüttich 3:0 (0:0)

SR Letexier (FRA).

Tore: 49. Pizzi (Foulpenalty) 1:0. 65. Waldschmidt (Foulpenalty) 2:0. 76. Pizzi 3:0.

Bemerkungen: Benfica Lissabon mit Seferovic (ab 72.) .

Alle Resultate

(abu/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter