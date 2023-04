Borussia Mönchengladbach konnte das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 2:0 gewinnen. Bild: www.imago-images.de

Gladbach findet zurück in die Erfolgsspur

Bundesliga

Mönchengladbach – Wolfsburg 2:0

Borussia Mönchengladbach hat in der Bundesliga nach fünf sieglosen Spielen zum Erfolg zurückgefunden. Der Tabellenzehnte mit den Schweizern Jonas Omlin und Nico Elvedi schlug zuhause Wolfsburg 2:0.Der für den gelbgesperrten Manu Koné in die Startelf gerückte Nathan Ngoumou brachte die Gastgeber in der 34. Minute nach einem Abspielfehler von Goalie Koen Casteels in Führung. Bevor Marcus Thuram nach einer Stunde zum 2:0 einköpfelte, hielt Omlin das 1:0 mit einer starken Parade gegen Mattias Svanberg fest.Beim Tabellennachbarn Wolfsburg endete damit eine Serie von fünf ungeschlagenen Partien mit drei Auswärtsspielen ohne Gegentor.

Premier League

Leeds – Crystal Palace 1:5

Im Abstiegskampf, der Premier League, konnte Crystal Palace einen wichtigen Sieg einfahren. Das Team von Ex-Nati-Coach Roy Hodgson gewann auswärts gegen Leeds United klar mit 5:1. Dabei erzielte das Team aus London vier Treffer in der zweiten Halbzeit.

Leeds – Crystal Palace 1:5 (1:1)

Tore: 21. Bamford 1:0. 45. Guehi 1:1. 53. Ayew 1:2. 55. Eze 1:3. 69. Edouard 1:4. 77. Ayew 1:5.

Ligue 1

Lyon – Rennes 3:1

Mit einem 3:1-Sieg gegen Stade Rennes bleibt Olympie Lyon weiter im Rennen um das internationale Geschäft. Nachdem die Gäste zunächst durch einen Treffer von Amine Gouiri in Führung gegangen waren, drehten die Hausherren in Durchgang zwei nochmals richtig auf. Innerhalb von 20 Minuten stellten Corentin Tollisco, Alexandre Lacazette und Bradley Barcola für Lyon auf 3:1.

Lyon – Rennes 3:1 (0:1)

Tore: 11. Gouri 0:1. 60. Tolisso 1:1. 68. Lacazette 2:1. 79. Barcola 3:1.