Ramona Bachmann verpasst die EM in der Schweiz wegen einer Knieverletzung. Bild: keystone

«Bin am Boden zerstört»: Ramona Bachmann verpasst Heim-EM wegen Kreuzbandriss

Bittere Nachricht für Nati-Star Ramona Bachmann. Die 34-Jährige verpasst die Europameisterschaft im eigenen Land wegen einer Verletzung. Wie der Schweizerische Fussballverband mitteilt, hat sich Bachmann im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen, was eine monatelange Pause zur Folge hat.

«Ich bin am Boden zerstört, dass ich die EM verpassen werde, vor allem hier in der Schweiz», sagt Bachmann. Das am 2. Juli beginnende Turnier sei ein grosses Ziel gewesen und sie habe «in den letzten Monaten alles gegeben, um dafür bereit zu sein. Jetzt, so kurz vor dem Start, eine schwere Verletzung zu erleiden, ist unglaublich schwer zu akzeptieren.»

Bachmann gehörte zu den routiniertesten Spielerinnen im vorläufigen EM-Kader von Nationaltrainerin Pia Sundhage. Sie hat schon 153 Länderspiele auf dem Konto und schoss dabei 60 Tore – was sie zur zweitbesten Torschützin in der Geschichte der Frauen-Nati macht.

Zuletzt gab es allerdings sowieso Fragezeichen um den Fitnesszustand der Luzernerin. Sundhage verzichtete in der Nations League auf die Angreiferin und erklärte das damit, dass diese noch nicht fit sei. Bachmann indes betonte, sie sei fit, obwohl sie dieses Jahr erst vier Kurzeinsätze für die Nati und ihren Klub in Houston bestritt. Ende April reiste Bachmann nach Europa zurück, um ihrer Frau Charlotte bei der Geburt ihres Sohnes beizustehen. (nih/abu)