EM 2020: Was beim Auftakt der Schweizer Nati alles aufgefallen ist



Bild: keystone

Umstrittener Wechsel, die walisische Mauer und was beim EM-Auftakt der Nati noch auffällt

Zum Auftakt in die EURO 2020 muss die Schweizer Nati sich mit einem Punkt zufriedengeben. Trotz der Überlegenheit, vor allem in der ersten Halbzeit, reicht es gegen Wales nur zu einem Unentschieden. Breel Embolo brachte die Schweizer noch in Führung, doch in der Folge wurden sie sehr passiv und bekamen die Quittung in der 74. Minute. Vor dem Spiel gegen Gruppenfavorit Italien hat Trainer Vladimir Petkovic also noch einiges zu tun.

Der Matchbericht

Was sonst auffiel

Wie bereits an der letzten Europameisterschaft haben die Waliser sich auch für ihr Mannschaftsfoto vor dem Spiel gegen die Schweiz etwas Besonderes ausgedacht.

An fehlendem Offensivdrang kann es nicht gelegen haben, dass es der Nati nicht zum Sieg reicht. Die Schweizer um Breel Embolo und Haris Seferovic geben in der ersten Halbzeit so viele Schüsse ab wie in keinem EM- oder WM-Spiel seit 1966.

11 - Die Schweiz gab in der 1. Halbzeit gegen Wales 11 Schüsse ab, so viele wie nie zuvor in einem Spiel bei einem großen Turnier (EM + WM) seit 1966. Aktiv. #WALSUI #EURO2020 — OptaFranz (@OptaFranz) June 12, 2021

Leider hapert es an der Chancenauswertung, was diesen Twitter-User zu einem Wortspiel verleitete. Ein Fehlschuss (= «miss») eines Schweizers (=«Swiss») ist ein «Swiss Miss». Auf Englisch ist dies gleichbedeutend mit einer Schweizer Frau.

So if a Switzerland player shoots and doesn’t score, is it called a “Swiss Miss”? #EURO2020 #SUI — Matthew Wettach (@matthew_wettach) June 12, 2021

Video: SRF

Doch nicht nur die fehlenden Tore in der ersten Halbzeit sorgen für Enttäuschung bei den Schweizer Fans. Kurz vor der Pause wird Breel Embolo von Gegenspieler Chris Mepham am Trikot gezerrt. Embolo fällt aber nicht und der Schiedsrichter liess das Spiel weiterlaufen.

Wie hättest du entschieden? Stimm ab:

Ein Schweizer lässt keine Zweifel an seiner Form aufkommen. Yann Sommer zeigt eine starke Leistung und kann mit einer Glanzparade gegen den späteren Torschützen Kieffer Moore brillieren.

Video: SRF

In der 49. Minute gelingt dem starken Embolo nach einer Ecke von Xherdan Shaqiri endlich das verdiente 1:0. Für Shaqiri setzt sich eine beeindruckende Serie fort. Seit 2014 ist er an grossen Turnieren an der Hälfte der Schweizer Tore direkt beteiligt.

50% - Xherdan Shaqiri has scored or assisted 50% of Switzerland’s goals at major tournaments since 2014 (World Cup + European Championships), netting five and setting up three of his side’s 16 goals in that time. Crucial. #WALSUI #EURO2020 — OptaJoe (@OptaJoe) June 12, 2021

Besagter Xherdan Shaqiri wird in der 66. Minute ausgewechselt. Vladimir Petkovic entscheidet sich dazu, Denis Zakaria für den offensiven Mittelfeldspieler zu bringen, um die Führung zu verwalten. Dies sorgt für Kritik von SRF-Kommentator Sascha Ruefer, der den Wechsel nicht zu verstehen scheint. Spätestens nach dem Ausgleich hätte man die Kreativität des 29-Jährigen wohl brauchen können.

Wie empfandest du die Auswechslung von Xherdan Shaqiri? Richtige Entscheidung, Denis Zakaria ist der bessere Spieler, um die Führung zu verteidigen. Es war richtig, Shaqiri vom Feld zu nehmen, doch man hätte einen anderen Spieler bringen müssen. Petkovic hätte Shaqiri im Spiel lassen sollen, nach dem Gegentor hätte man ihn noch gebraucht.

Beinahe hätten die mitgereisten Schweizer Fans schon vor Embolos Tor etwas zu jubeln gehabt. Nach einer Ecke versucht es Fabian Schär mit einem brillanten Hackentrick.

Video: SRF

Wie so oft an diesem Samstagnachmittag kann Wales-Goalie Danny Ward die Chance aber entschärfen. Der 27-Jährige lässt die Schweizer mehrfach verzweifeln und zeigt keinen Rost, obwohl er seit 2017 nicht mehr in einem Ligaspiel gespielt hat. Der Ersatztorhüter von Leicester City durfte in den vergangenen vier Saisons lediglich in 13 Cupspielen und zwei Europa-League-Spielen das Tor hüten.

Einer der Leidtragenden des starken Wards ist Haris Seferovic, der nicht seine beste Leistung zeigt und in der 84. Minute vom Feld muss. Es ist das elfte torlose Spiel des Stürmers in Folge an Welt- und Europameisterschaften seit seinem Siegtor gegen Ecuador an der WM 2014.

#SUI striker Haris Seferović scored in the 93rd minute of their 2014 World Cup opener.



He’s failed to score in 11 matches at international tournaments since 😖#WALSUI #EURO2020 pic.twitter.com/4A4gRr4Ok0 — GrosvenorSport (@GrosvenorSport) June 12, 2021

Der für Seferovic eingewechselte Mario Gavranovic sorgt gleich mit seinem ersten Ballkontakt für Jubel bei den Schweizern – dieser währt jedoch nicht lange. Der Video-Assistent erkennt richtigerweise eine Abseitsstellung, weshalb das Tor nicht zählt. Die Fans der «Roten Drachen» bedankten sich dafür herzlich.

Auch die mehrheitlich älteren Fans der Schweizer Nati fielen einem Twitter-User auf.

Maybe I have misunderstood what happens when you send an elderly relative to Dignitas in Switzerland. I thought one thing but seemingly they turn them in to Swiss football fans. #EURO2020 | #WALSUI | #SUI pic.twitter.com/LGjCS4OAtx — Tim C (@timcunningham80) June 12, 2021

Für das Team von Vladimir Petkovic gibt es am Mittwoch die Chance zur Wiedergutmachung. Dann trifft die Nati auf Italien, die den Türken am Freitag keine Chance liessen.

