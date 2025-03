Pep Guardiola kommt mit ManCity in dieser Saison einfach nicht recht in Fahrt. Bild: www.imago-images.de

Haaland knackt Shearer-Rekord bei nächstem ManCity-Dämpfer

Premier League

ManCity – Brighton 2:2

Erling Haaland hat in der englischen Premier League einen weiteren Rekord aufgestellt. Der Norweger traf für Manchester City beim 2:2 gegen Brighton and Hove Albion per Foulelfmeter: Es war seine 100. direkte Torbeteiligung im 94. Ligaspiel (84 Tore, 16 Vorlagen), niemanden war das schneller gelungen.

Neben Haaland traf auch Omar Marmoush noch vor der Pause für die «Citizens». Dennoch muss das Team von Trainer Pep Guardiola befürchten, in der kommenden Champions-League-Saison nur Zuschauer zu sein.

Denn Brightons Pervis Estupinan überraschte in der 21. Minute City-Torhüter Stefan Ortega Moreno mit einem direkten Freistoss, das 2:2 erzielte kurz nach der Pause dann Jack Hinshelwood. Mit einem Spiel mehr auf dem Konto liegt ManCity einen Punkt hinter dem Viertplatzierten FC Chelsea.

Manchester City - Brighton & Hove Albion 2:2 (2:1)

Tore: 11. Haaland (Penalty) 1:0. 21. Estupiñan 1:1. 39. Marmoush 2:1. 48. Khusanov (Eigentor) 2:2.

Bemerkungen: Manchester City ohne Akanji (verletzt).

LaLiga

Valladolid - Celta Vigo 0:1 (0:0)

Tor: 83. Alonso (Penalty) 0:1.

Bemerkungen: Valladolid mit Cömert.

Serie A

Monza - Parma 1:1 (0:0)

Tore: 60. Izzo 1:0. 84. Bonny 1:1.

Bemerkungen: Parma ohne Sohm (gelb-gesperrt).

