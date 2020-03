Sport

Fussball

Europa League: Basel trägt Rückspiel in Frankfurt statt zuhause aus



Wegen Verbot in Basel: FCB trägt auch Europa-League-Rückspiel in Frankfurt aus

Der FC Basel hat mit Eintracht Frankfurt und der UEFA eine Lösung gefunden: Das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League vom 19. März – vorbehältlich weiterer unvorhersehbarer Entwicklungen – soll in Frankfurt statt in Basel ausgetragen werden.

«Wir haben uns in der kurzen Zeit seit dem behördlichen Entscheid, dass das Rückspiel nicht in Basel stattfinden kann, zusammengesetzt und die Optionen geprüft. Dabei sind wir schnell zur Ansicht gekommen, dass eine Austragung im Stadion unseres Achtelfinal-Gegners unter den gegebenen Umständen und aus organisatorischen Gründen am meisten Sinn macht.

Die involvierten Parteien hätten sich kollegial und im Sinne des Sports in allen organisatorischen Punkten geeinigt. Auch dieses Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden müssen.

Das Hinspiel findet heute um 18.55 Uhr in Frankfurt statt. Zuschauer sind keine zugelassen. (abu)

