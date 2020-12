Was du tun sollst, wenn du in der 89. Minute bei 4:4 den Ball auf dem schwachen Fuss hast

Eismeister Zaugg

Die Lakers, der SCB und ein ungeheuerlicher Satz

Melvin Nyffeler hält am 26. Geburtstag den 27. Penalty und die Lakers siegen in Bern 2:1. Schlimmer als die Niederlage ist ein ungeheuerlicher Satz eines freundlichen Lokalradioreporters. Es war das letzte SCB-Spiel von Gaëtan Haas in dieser Saison.

Während der «Belle Epoque», als SCB-Kommunikationsdirektor Christian Dick noch als Sportchef beim «Bund» polemisierte und es in der Stadt zwei selbständige Sportredaktionen gab («Bund» und «Berner Zeitung») pflegten die gestandenen Chronisten ein ganz besonderes Ritual. Sie kramten im Herbst den Spielplan hervor und planten ihre Jass-Abende. Sie terminierten sie auf die SCB-Spiele gegen die Lakers. Weil das stets eine furchtbar langweilige Sache war, nichts passierte, der Sieger zum …